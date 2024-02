Le rouble russe s'est stabilisé près de 91 pour un dollar vendredi, en voie d'une hausse hebdomadaire après deux semaines de baisse, mais toujours sensible aux changements dans l'offre de devises étrangères des exportateurs et aux interventions de l'État sur le marché des changes.

A 0742 GMT, le rouble était 0,1% plus fort contre le dollar à 90,74 et avait gagné 0,1% pour s'échanger à 97,80 contre l'euro. Il s'est raffermi de 0,1% contre le yuan à 12,54.

"Pour l'instant, nous ne voyons pas de raison pour un mouvement significatif du rouble et nous nous attendons à ce que le taux de change reste dans un avenir prévisible dans la fourchette 87,5-92,5 pour un dollar", a déclaré Alexei Antonov d'Alor Broker.

Le ministère des finances a déclaré lundi qu'il recommencerait à effectuer des achats de devises à partir des ventes dans le mois à venir, réduisant légèrement les ventes quotidiennes globales de l'État et diminuant ainsi le soutien au rouble.

L'extension possible des contrôles de capitaux obligeant les exportateurs à convertir les revenus en devises au-delà du 30 avril pourrait soutenir le rouble. La banque centrale s'est rapidement opposée à la proposition de prolongation du gouvernement le mois dernier, mais la mesure a été soutenue par d'autres décideurs clés.

Le pétrole brut Brent, référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en baisse de 0,2 % à 81,48 dollars le baril.

Les indices boursiers russes étaient en baisse.

L'indice RTS, libellé en dollars, était en baisse de 0,4 % à 1 120,0 points. L'indice russe MOEX, basé sur le rouble, était en baisse de 0,5 % à 3 226,1 points.

Pour les obligations du Trésor russe, voir (Reportage d'Alexander Marrow ; Rédaction de Michael Perry)