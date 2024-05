Le service postal américain a annoncé vendredi qu'il souhaitait augmenter de 25 % en moyenne les tarifs appliqués aux expéditeurs de gros volumes pour l'envoi de colis à des fins de livraison régionale par le biais de son service Parcel Select.

Cette hausse, qui prendrait effet le 14 juillet et doit être approuvée par la Commission de régulation postale, s'explique par le fait que l'USPS n'a plus l'intention d'inciter les parties à regrouper les volumes de courrier de plusieurs expéditeurs et à les acheminer directement vers l'unité de livraison de destination.

L'USPS ne propose pas d'augmenter les prix de son service d'expédition de colis USPS Ground Advantage. (Reportage de David Shepardson, édition de Chris Reese)