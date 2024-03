Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont chuté de plus de 1 % vendredi, passant sous la barre des 12 dollars le boisseau, en raison de prises de bénéfices, un jour après que le contrat de référence ait atteint son plus haut niveau en deux mois, alors que les ventes de soja des agriculteurs et la hausse du dollar ont renforcé le sentiment baissier, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le blé ont augmenté, tandis que le maïs a baissé dans un marché agité.

Le contrat CBOT de mai pour le soja a clôturé la journée en baisse de 19-1/2 cents à 11,92-1/2 dollars le boisseau. Le contrat de maïs de mai du CBOT a baissé de 1 1/2 cents à 4,39-1/4 dollars le boisseau, tandis que le blé tendre rouge d'hiver de mai a augmenté de 8 cents à 5,54-3/4 dollars le boisseau.

Le soja a reculé après deux séances de hausse. Les hausses de cette semaine ont stimulé les ventes de soja par les agriculteurs américains et sud-américains, selon les analystes.

"Le secteur des céréales et des oléagineux est principalement en baisse en raison d'un dollar plus fort et d'une augmentation des ventes des agriculteurs, en particulier au Brésil", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note à l'intention des clients.

D'autres ont attribué la pression du marché aux prévisions de pluies bénéfiques dans certaines parties de la ceinture de cultures du Midwest avant les plantations de printemps.

Des pluies et de la neige étaient prévues au cours du week-end dans l'Iowa, l'un des principaux producteurs de maïs et de soja, où près de 20 % de l'État est en situation de sécheresse extrême, selon le dernier rapport hebdomadaire de l'U.S. Drought Monitor.

"La sécheresse dans l'Iowa s'est accumulée tout au long de l'hiver, et nous sommes enfin dans le mille en termes de pluie", a déclaré Randy Place, analyste chez Hightower Report.

Dans le même temps, le ministère américain de l'agriculture a confirmé la vente privée de 263 000 tonnes de maïs américain au Mexique.

Le blé CBOT s'est raffermi grâce à la couverture des positions courtes, alors que les contrats à terme sur le blé européen ont augmenté en raison des inquiétudes renouvelées concernant la perturbation des approvisionnements de la mer Noire en raison des tensions croissantes entre la Russie et l'Ukraine, ont déclaré les négociants.

Toutefois, les négociants ont souligné que les expéditions russes et biélorusses vers l'Union européenne étaient faibles par rapport à celles de l'Ukraine et que l'imposition de droits de douane était largement symbolique. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago ; Reportage complémentaire de Sybille de La Hamaide ; Rédaction de Tasim Zahid, Susan Fenton et Richard Chang)