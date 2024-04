Le yen a eu du mal à se détacher de son plus bas niveau depuis 34 ans vendredi et se dirigeait vers une baisse hebdomadaire, tandis que le dollar s'approchait de son plus haut niveau depuis cinq mois, tout comme les rendements du Trésor américain, les opérateurs ayant fortement réduit leurs paris sur une série de réductions des taux d'intérêt américains cette année.

L'euro s'apprêtait à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis environ quatre mois, sous la pression en partie d'un retour en force du billet vert et des attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) pourrait commencer à assouplir ses taux d'intérêt en juin, probablement avant la Réserve fédérale.

Le yen était en hausse marginale à 153,17 pour un dollar, languissant près d'un creux de 34 ans de 153,32 pour un dollar atteint lors de la session précédente à la suite d'une hausse des rendements du Trésor américain, que la paire dollar/yen a tendance à suivre de près.

Alors que le niveau de 152 yens s'est initialement avéré être une forte résistance pour le dollar en raison de la crainte d'une intervention des autorités japonaises, un taux d'inflation élevé aux États-Unis mercredi a stimulé un large rallye dans le billet vert, qui a finalement franchi le seuil clé.

"La cassure des 152 n'était pas vraiment une cassure, c'était plutôt une explosion", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. "C'est assez impressionnant.

"Ils doivent soutenir le yen, qui est en chute libre. Il faudra donc bientôt prendre des mesures. La question est de savoir à quel niveau et à quel moment ils décident d'injecter de l'argent", a-t-il déclaré, faisant référence à une intervention de Tokyo pour soutenir la monnaie.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi que les autorités analysaient non seulement les niveaux récents du yen, mais aussi les facteurs qui déterminent les mouvements de la monnaie, ce qui s'ajoute à la série d'interventions verbales des autorités au cours des dernières semaines pour tenter d'enrayer le déclin du yen.

Ailleurs, la livre sterling a baissé de 0,01% à 1,2553 $ tandis que l'euro a acheté 1,0726 $, s'éloignant d'un plus bas de deux mois atteint lors de la session précédente.

La monnaie unique était sur la voie d'une perte hebdomadaire de plus de 1%, après que la BCE ait maintenu jeudi ses taux d'intérêt à un niveau record, comme prévu, mais a signalé qu'elle pourrait commencer à les abaisser dès le mois de juin.

"Je pense que la BCE va maintenant être la première à réduire ses taux", a déclaré M. Sycamore d'IG.

Une réduction de la BCE en juin devancerait probablement la Fed, qui ne devrait commencer à assouplir ses taux qu'en septembre, après qu'une lecture plus forte que prévu des prix à la consommation aux États-Unis ait réduit à néant les perspectives d'une première réduction de la Fed avant la fin de l'été.

Les contrats à terme ne prévoient plus qu'environ 40 points de base d'assouplissement de la part de la Fed cette année, contre environ 60 points de base au début de la semaine.

Alors que les données de jeudi ont montré que les prix à la production américains ont augmenté modérément en mars, apaisant les craintes d'une résurgence de l'inflation, cela n'a pas empêché les rendements du Trésor américain d'atteindre de nouveaux sommets dans le cadre d'un changement radical des attentes en matière de taux d'intérêt aux États-Unis.

Le rendement de référence à 10 ans était à 4,5784%, flirtant avec un pic de cinq mois de 4,5930% atteint lors de la session précédente.

Le rendement à deux ans, qui reflète généralement les prévisions de taux à court terme, a légèrement diminué à 4,9482 %, après avoir dépassé les 5 % pour la première fois depuis novembre jeudi.

Le regain de vigueur du dollar a également pesé sur les dollars australien et néo-zélandais, qui ont chacun perdu 0,02 %.

Le dollar australien se dirigeait vers une baisse hebdomadaire d'environ 0,6 %, tandis que le kiwi était en voie de perdre près de 0,3 % pour la semaine.

Par rapport à un panier de devises, le billet vert a augmenté de 0,01% à 105,28, se maintenant près d'un sommet de cinq mois de 105,53 atteint lors de la session précédente.

"Selon nous, il était déjà difficile de justifier un assouplissement de la politique monétaire à court terme dans le contexte d'une économie américaine caractérisée par une forte croissance de l'emploi et du PIB réel, ainsi que par un taux de chômage inférieur à 4 %", a déclaré David Doyle, responsable des études économiques chez Macquarie.

"Alors que les participants au FOMC avaient minimisé la reprise de l'inflation de base en janvier et février, nous pensons qu'un troisième mois consécutif de hausse les amènera à revoir leur confiance dans la trajectoire de l'inflation.

"Nous ne prévoyons plus qu'une seule réduction de 25 points de base en 2024.