Les actions de la Chine et de Hong Kong se sont effondrées lundi, alors que les sorties incessantes de capitaux étrangers et l'augmentation des ventes à découvert ont sapé la confiance déjà mise à mal par l'économie chancelante de la région.

L'indice chinois CSI300 a chuté de 1,6 % pour atteindre son niveau de clôture le plus bas depuis près de cinq ans. L'indice composite de Shanghai a chuté de 2,7 % pour enregistrer sa plus forte baisse en une journée depuis avril 2022 et a franchi la barre psychologiquement importante des 2 800 points.

À Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng a perdu 2,3 % pour atteindre son niveau le plus bas en 14 mois, les investisseurs se débarrassant des actions des secteurs de l'immobilier et de la technologie.

Alors que les actions chutaient, les banques d'État ont soutenu activement le yuan offshore et onshore, dans des efforts que les analystes considèrent comme visant à contrer un débordement des actions sur le marché des devises.

"La confiance des investisseurs reste faible à l'égard des politiques économiques nationales", a déclaré Minsheng Royal Fund Management Co dans une note adressée à ses clients, faisant référence à la déception suscitée par l'absence de mesures de relance agressives pour une économie qui a connu une croissance légèrement supérieure à l'objectif officiel du gouvernement l'année dernière, mais qui reste chancelante.

Les fonds étrangers ont vendu collectivement environ 1,6 milliard de dollars d'actions chinoises depuis le début de l'année, principalement grâce aux fonds actifs européens et aux fonds passifs de Hong Kong, a indiqué Morgan Stanley dans un rapport publié la semaine dernière.

Citant une pression "significative" de révision à la baisse des bénéfices des entreprises, la banque d'investissement estime que les investisseurs européens pourraient vendre 1,8 milliard de dollars supplémentaires en actions chinoises, tandis que les fonds passifs de Hong Kong pourraient vendre 250 millions de dollars supplémentaires.

STAMPEDE

Les investisseurs chinois boudent également les actions.

Pierre Hoebrechts, responsable de la recherche macroéconomique chez East Eagle Asset Management, a déclaré que les ménages chinois épargnaient plutôt que d'acheter des actions, car il est peu probable que Pékin utilise des politiques de type "bazooka" pour soutenir le marché des actions.

"Les caractéristiques techniques du marché ont également été épouvantables, renforcées par les ventes de produits structurés à Hong Kong, en Chine et en Corée.

L'indice CSI 1000 des petites capitalisations chinoises a perdu 5,8 % lundi, mais son contrat à terme sur indice pour livraison en septembre a chuté de 10 % au maximum, enregistrant une décote record par rapport aux prix au comptant.

"De nombreux fonds quantiques sont liés à l'indice CSI 1000, nous assistons donc à une ruée", a déclaré Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatifs chez Water Wisdom Asset Management, estimant que les petites capitalisations chinoises sont encore très volatiles.

À Hong Kong, certains analystes ont lié la chute des actions à une enquête menée en Corée du Sud sur la vente par les banques de produits dérivés liés à l'indice Hang Seng China Enterprise.

Le régulateur financier coréen a déclaré en janvier qu'il examinerait toute vente abusive de ces produits dans lesquels des milliers de milliards de wons de particuliers ont été investis et qui sont aujourd'hui fortement déficitaires.

Avec l'effondrement de l'indice HSCE en dessous du niveau dit "knock-in", les sociétés de titres se précipitent pour se couvrir, ce qui "accélérera le déclin de l'indice de Hong Kong", a déclaré Lee Hyo Seob, responsable de l'industrie des services financiers à l'Institut coréen du marché des capitaux.

Les actions ont chuté dans tous les domaines. L'indice des promoteurs chinois cotés à Hong Kong a plongé de 7 % pour atteindre un niveau record, tandis que l'indice Hang Seng Tech a perdu 3 %.

Les investisseurs chinois s'efforcent de s'exposer aux marchés étrangers tels que le Japon et l'Inde.

C'est pourquoi plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) du continent qui suivent les actions japonaises se négocient à des primes record, ou presque, par rapport à leur valeur nette d'inventaire, ce qui a incité les gestionnaires de fonds à mettre en garde les investisseurs.

Parallèlement, un fonds chinois ciblant les actions indiennes a restreint ses souscriptions, rejoignant ainsi un nombre croissant de fonds étrangers qui réduisent leurs investissements, en partie à cause des contrôles de Pékin sur les sorties de capitaux. (Reportages de Samuel Shen à Shanghai, Summer Zhen à Hong Kong et Rae Wee à Singapour : Rédaction : Neil Fullick et Muralikumar Anantharaman)