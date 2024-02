Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Nexans (+6,2%) : Oddo BHF et Société Générale sont optimistes sur le câblier. Le premier relève son objectif à 115€ mettant en avant une excellente visibilité grâce au carnet de commandes et aux acquisitions relutives. Société Générale vise 120€.

EFG International (+5%) : La banque privée a vu son bénéfice net bondir de 50% à 303,2 millions de francs en 2023. L'afflux d'argent nouveau a été conforme aux objectifs, et la banque a proposé un dividende en hausse de 22,2% à 0,55 francs par titre.

Carrefour (+5,8%) : Le géant de la distribution a été solide en 2023. Le discours sur l’avenir est optimiste car les conditions de marché sont favorables en Europe. Le dividende est augmenté et un plan de rachat d’actions de 700 M€ est mis en place.

Mediobanca (+3,5%) : La banque italienne a reçu une recommandation positive d'UBS qui passe de neutre à achat. L’objectif de cours est relevé. Le broker met l'accent sur l'activité de gestion de patrimoine et les retours sur capital attractifs.

En baisse

HSBC (-7,8%) : Les résultats de la banque britannique sont très en deçà des attentes. Le bénéfice avant impôts ressort à 1 Md$ contre plus de cinq milliards un an plus tôt. Les analystes visaient environ 4,75 milliards. Une dépréciation de trois milliards de dollars sur l'investissement dans la banque chinoise BoCom et une provision pour dépréciation sur sa filiale de banque de détail en France ont pesé.

JDE Peet's (-5,2%) : Les prévisions de moyen terme sont faibles. La société de produits de café et de thé attend une croissance organique dans le bas de sa fourchette de 3% à 5%.

Glencore (-4%) : Le groupe minier anglo-suisse a aussi déçu. L'Ebitda ajusté a chuté à 17,1 milliards de dollars, c’est deux fois moins que l’année précédente. Les prix du charbon ont fortement baissé. Il n’y aura pas de rachat d’actions cette année.

Fresenius Medical (-3,3%) : Le groupe allemand de services de santé voit sa rentabilité se dégrader fortement. Les revenus ont certes grimpé de 4% mais le bénéfice net a chuté de 13%.