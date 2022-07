Les agriculteurs néerlandais protestent en bloquant les centres de distribution des supermarchés

L'aéroport Schiphol d'Amsterdam et KLM, la branche néerlandaise d'Air France, ont conseillé aux voyageurs d'utiliser les transports publics, plutôt que les voitures, pour se rendre à l'aéroport, alors que des groupes d'activistes agricoles ont déclaré sur les médias sociaux qu'ils prévoyaient d'utiliser des tracteurs pour bloquer les routes.

Plusieurs embouteillages ont été signalés sur les autoroutes de l'est du pays et sur les lignes de ferry du nord, mais aucun près de Schiphol pendant la navette du matin.

Au cœur de la protestation se trouvent les objectifs introduits le mois dernier pour réduire les composés azotés nocifs d'ici 2030, la dernière tentative en date pour s'attaquer à un problème qui afflige le pays depuis des années.

Des réductions sont nécessaires dans les émissions d'oxydes d'azote provenant du fumier des animaux de ferme et de l'utilisation d'ammoniac dans les engrais, indique le gouvernement, qui estime qu'une réduction de 30 % du nombre de têtes de bétail est nécessaire.

L'élevage intensif de vaches, de porcs et d'autres animaux a fait des Pays-Bas le principal émetteur de ces substances en Europe. La construction et la circulation y contribuent également.

Les tribunaux néerlandais et européens ont ordonné au gouvernement néerlandais de s'attaquer au problème. Les agriculteurs disent qu'ils ont été injustement montrés du doigt et ont critiqué l'approche du gouvernement.

La manifestation de lundi est largement soutenue par les groupes d'agriculteurs mais n'est pas organisée de manière centralisée.

Les précédentes séries de protestations ont inclus des manifestations indisciplinées devant les maisons des politiciens et des législateurs - qui ont attiré la condamnation du Premier ministre Mark Rutte et n'ont pas augmenté le soutien du public à la cause.

En 2020, le gouvernement a fixé une limite de vitesse nationale de 100 kilomètres par heure dans le but de réduire les émissions.

Les projets de construction sont désormais régulièrement retardés en raison des difficultés à obtenir des licences couvrant les émissions de composés azotés.