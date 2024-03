Le producteur alimentaire sud-africain RCL a affiché lundi une hausse de 52,6 % de ses bénéfices semestriels, grâce à ses activités dans les secteurs du poulet Rainbow et du sucre.

Le fabricant de sucre Selati et de biscottes Ouma a déclaré un bénéfice net par action des activités poursuivies - une mesure du profit - de 81,2 cents pour les six mois se terminant en décembre, en hausse par rapport aux 53,2 cents retraités enregistrés un an plus tôt.

Le versement d'un dividende intermédiaire aux actionnaires reste suspendu car la séparation de l'activité Rainbow Chicken est toujours en cours, a déclaré le producteur de denrées alimentaires.