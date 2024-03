Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade (CBOT) ont reculé mercredi en raison de ventes techniques, les acteurs du marché cherchant à prendre des bénéfices et évaluant les plantations de printemps aux Etats-Unis, ont indiqué les analystes.

Les agriculteurs américains prévoient de réduire leurs plantations de maïs d'environ 1,2 % cette année et d'augmenter leurs plantations de soja d'environ 2,7 %.

enquête publiée

par la société de courtage en matières premières Allendale.

Ces changements de superficie interviennent alors que l'on s'attend à une baisse des revenus des producteurs cette année et que les prix à terme du maïs, du soja et du blé sur le CBOT sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Les contrats à terme sur le maïs ont également subi la pression d'informations faisant état d'un temps chaud et sec au Brésil qui pourrait épuiser la deuxième récolte de maïs du pays, et l'agence brésilienne des cultures CONAB

a revu ses prévisions à la baisse

Dans le même temps, les contrats à terme sur le blé du CBOT ont baissé en raison de

l'abondance de l'offre mondiale

et de la faiblesse du marché du maïs, selon les traders.

Les contrats à terme sur le soja se sont raffermis en fin de séance, terminant la journée en hausse, après des rapports indiquant que la principale zone agricole de l'Argentine recevra probablement plus de précipitations.

recevoir davantage de précipitations

Les positions courtes détenues par les investisseurs ont rendu les céréales sujettes à des vagues de couverture.

Néanmoins, les négociants ont passé une grande partie de la journée à "faire des allers-retours et à chercher une direction", a déclaré Jack Scoville, vice-président du Price Futures Group.

Le maïs CBOT le plus actif a baissé de 1/2 cent à 4,41-1/4 dollars le boisseau, tandis que le blé a baissé de 3-1/4 cents à 5,44-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint mardi son plus haut niveau en une semaine.

Le soja CBOT a augmenté de 3/4 de cent à 11,96-3/4 dollars le boisseau. (Reportage de Heather Schlitz. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Sohini Goswami, Barbara Lewis et Toby Chopra)