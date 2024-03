Les contrats à terme sur le maïs et le soja du Chicago Board of Trade (CBOT) ont reculé mercredi dans le cadre de ventes techniques et de prises de bénéfices après avoir atteint des sommets d'un mois ces derniers jours, les opérateurs attendant le rapport sur les ventes à l'exportation du ministère américain de l'agriculture qui sera publié jeudi.

Les contrats à terme sur le maïs ont également subi la pression d'informations faisant état d'un temps chaud et sec au Brésil qui pourrait épuiser la deuxième récolte de maïs du pays, et l'agence brésilienne des cultures CONAB a revu ses prévisions à la baisse, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé en raison de l'abondance de l'offre mondiale et de la faiblesse des marchés du maïs et du soja, selon les analystes.

"Nous sommes en train de sauter d'un côté à l'autre et de chercher une direction", a déclaré Jack Scoville, vice-président du Price Futures Group.

Le maïs CBOT le plus actif était en baisse de 1 cent à 4,40-3/4 le boisseau à 1600 GMT, tandis que le blé était en baisse de 3 cents à 5,44-1/2 le boisseau après avoir atteint un sommet d'une semaine mardi.

Le soja CBOT était en baisse de 5 cents à 11,90-1/2 dollars le boisseau.

Le soja, comme le maïs et le blé, a atteint son plus bas niveau depuis trois ans le mois dernier, sous la pression des projections d'une production importante en Amérique du Sud et des doutes sur la demande chinoise.

Les positions courtes détenues par les investisseurs ont rendu les céréales sujettes à des vagues de couverture. Une vague de chaleur dans le centre du Brésil suscite également des inquiétudes quant à la deuxième récolte de maïs, qui est cruciale, bien que les cartes météorologiques indiquent de meilleures chances de précipitations la semaine prochaine.

Les stocks de soja brésilien restent abondants après une récolte record l'année dernière, tandis que les récoltes exceptionnelles attendues en Argentine créent également une pression sur l'offre, même si de fortes pluies pourraient rendre les champs trop humides pour la récolte dans certaines régions.

La chute des prix à l'exportation du blé russe et l'abondance de l'offre mondiale continuent de peser sur les prix à terme du blé et réduisent la compétitivité du blé américain sur le marché mondial.

Les exportateurs américains ont annulé les ventes de plus de 504 000 tonnes de blé destinées à la Chine au cours de la semaine dernière. (Reportage de Heather Schlitz. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips, Sohini Goswami, Jane Merriman et Barbara Lewis)