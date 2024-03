(Cet article du 21 mars a été corrigé pour indiquer "uranium faiblement enrichi à haut dosage" ou HALEU au lieu d'hélium au paragraphe 20)

Par Julia Payne et Kate Abnett

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants des pays européens pro-nucléaires et les experts en énergie ont appelé à une relance de l'énergie nucléaire jeudi lors d'un sommet à Bruxelles, cherchant à reconstruire l'industrie européenne après des années de déclin progressif.

La volonté politique de développer l'énergie nucléaire - une source d'énergie à faible teneur en carbone - s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Europe pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat. Mais elle se heurte à des obstacles tels que le manque d'investissements, les dépassements de coûts et les retards qui ont affecté des projets récents.

"Sans le soutien de l'énergie nucléaire, nous n'avons aucune chance d'atteindre nos objectifs climatiques à temps", a déclaré Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), à la veille du sommet sur l'énergie nucléaire qui se tient à Bruxelles.

L'énergie nucléaire est tombée en disgrâce en Europe pour des raisons de sécurité après l'accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011, qui a incité l'Allemagne à fermer immédiatement six centrales nucléaires et à mettre progressivement hors service ses réacteurs restants. Les trois derniers ont été fermés en avril 2023.

Mais la nécessité de trouver des alternatives au gaz russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022 et l'engagement de l'Union européenne à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d'ici à 2030 ont ravivé l'intérêt pour l'énergie nucléaire.

Cependant, les pays de l'UE restent divisés sur la question de la promotion de l'énergie nucléaire, avec deux camps bien établis : l'un, mené par la France, estime que l'expansion du nucléaire est cruciale, et l'autre, comprenant les pays antinucléaires que sont l'Autriche et l'Allemagne, souhaite que l'accent soit mis sur les sources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que l'Europe devait cesser d'être "l'otage d'approches idéologiques".

Dans une déclaration commune, les pays se sont engagés à "travailler pour libérer pleinement le potentiel de l'énergie nucléaire en prenant des mesures telles que des conditions favorables pour soutenir et financer de manière compétitive la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants".

La déclaration s'engage également à construire de nouvelles centrales nucléaires et à déployer rapidement des réacteurs avancés, y compris des petits réacteurs modulaires, dans le monde entier, tout en maintenant les niveaux de sûreté et de sécurité les plus élevés.

FINANCEMENT DU NUCLÉAIRE

Rafael Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a déclaré que le financement était une question clé, ajoutant que le nucléaire devait être traité sur un pied d'égalité avec les autres projets énergétiques.

"Nous avons encore une architecture internationale et institutionnelle qui interdit le financement de projets nucléaires", a-t-il déclaré.

M. Grossi a expliqué que depuis la conférence sur le climat COP 28, la plupart des pays reconnaissent désormais que le nucléaire fait partie de la solution, ce qui devrait contribuer à garantir le financement.

"De nombreuses décisions des institutions financières dépendent du fait que les gouvernements veulent quelque chose ou ne s'y opposent pas", a-t-il déclaré.

Le premier ministre belge Alexander De Croo a suggéré d'impliquer la Banque européenne d'investissement dans le financement de nouveaux réacteurs.

"Il n'y a pas de manque de financement privé. Bien au contraire, ce qui fait défaut, ce sont les circonstances propices au financement privé et une banque multilatérale devrait servir de levier pour multiplier les investissements", a-t-il déclaré.

En réponse à une question, M. De Croo a également déclaré que les chaînes d'approvisionnement de l'industrie nucléaire européenne devaient se déconnecter de la Russie le plus rapidement possible, tout en équilibrant les opérations existantes.

Plusieurs pays européens dépendent de la technologie et de l'uranium russes pour alimenter et entretenir leurs réacteurs.

Les États-Unis cherchent eux aussi à relancer le nucléaire.

"Nous soutenons l'initiative française visant à encourager la Banque mondiale et d'autres banques de développement à lever les restrictions sur le financement du nucléaire", a déclaré à la presse John Podesta, conseiller principal du président américain pour les énergies propres.

Il a ajouté que le Congrès avait récemment approuvé 2,7 milliards de dollars pour relancer un programme d'enrichissement, en particulier pour les combustibles avancés tels que l'uranium faiblement enrichi à haut dosage (HALEU), qui, selon l'Association nucléaire mondiale, est de l'uranium enrichi utilisé principalement dans les réacteurs de recherche et pour la production d'isotopes médicaux.