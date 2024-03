Lorsqu'un ministre français a comparé l'année dernière la première ministre nationaliste italienne Giorgia Meloni au leader de l'extrême droite française, le premier ministre italien a appelé le président français Emmanuel Macron pour se plaindre.

Mme Meloni était tellement furieuse que le dirigeant français s'est senti obligé d'envoyer un émissaire à Rome pour l'apaiser, ont déclaré deux sources ayant connaissance des conversations.

Le message de la première ministre italienne à M. Macron était clair, selon l'une des sources : elle n'était pas la version italienne de Marine Le Pen.

Les bureaux de M. Macron et de Mme Meloni ont tous deux refusé de commenter l'incident, qui n'a pas été rapporté auparavant.

La colère de Mme Meloni illustre la profondeur des divisions au sein de la droite nationaliste européenne qui pourrait paralyser ses efforts pour exercer le pouvoir au niveau de l'UE malgré un soutien record avant les élections du Parlement européen en juin, selon une demi-douzaine de sources connaissant la stratégie de leurs partis.

Les sondages prédisent que les partis nationalistes et eurosceptiques européens remporteront un nombre record de voix en juin. Les électeurs devraient sanctionner les partis traditionnels pour leur incapacité à protéger les ménages d'une inflation élevée, à freiner l'immigration et à fournir des logements et des soins de santé décents.

Un modèle élaboré par le Conseil européen des relations étrangères (ECFR), un groupe de réflexion politique, à partir de sondages réalisés dans les pays de l'UE, prévoyait en janvier qu'une coalition populiste de droite composée de démocrates-chrétiens, de conservateurs et de membres de la droite radicale pourrait, en théorie, obtenir pour la première fois la majorité au Parlement européen.

Mais la perspective de voir émerger un bloc unique et musclé englobant l'extrême droite est faible en raison des différences marquées entre ses figures de proue, Meloni et Le Pen, ont déclaré les sources à Reuters.

Meloni dirige de facto le groupe de droite dure des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) au sein du Parlement, tandis que Le Pen est une force motrice du groupe Identité et Démocratie (ID), plus ouvertement hostile à l'UE.

Une fusion entre leurs deux groupes au Parlement européen est très improbable car la stratégie de Mme Meloni, maintenant qu'elle est au pouvoir, est de maximiser l'influence italienne en Europe en collaborant avec les institutions de l'UE, et non en les combattant, ont déclaré les sources.

Mme Le Pen, en revanche, est déterminée à démontrer que "l'Europe de Macron", comme elle l'appelle, ne répond pas aux attentes des citoyens, même si elle affirme qu'elle ne préconise plus une sortie de la France de l'UE.

"Ce que Meloni veut vraiment, c'est former une coalition de droite au Parlement européen pour être dans une position centrale", a déclaré Nicolas Bay, un membre français du Parlement européen, à Reuters. Son parti, Reconquete, un rival français d'extrême droite de Mme Le Pen, a conclu une alliance avec Meloni le mois dernier.

L'absence d'une plateforme politique unique et cohérente affaiblira l'influence de l'extrême droite sur des questions allant des relations commerciales avec la Chine à la réponse de l'Europe à la guerre en Ukraine, en passant par la politique climatique et l'immigration, selon les analystes.

L'influence du Parlement européen est vitale pour la composition de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union qui a également la responsabilité d'initier la législation européenne. Le corps législatif est devenu plus fragmenté et plus incertain à mesure que les partis traditionnels ont perdu du terrain lors des élections européennes de ces dix dernières années.

Jean-Paul Garraud, chef des troupes de Mme Le Pen au Parlement européen, a accusé l'ECR de favoriser l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, le partage des migrants entre les pays européens et les accords commerciaux qui nuisent au secteur agricole de l'Europe.

"Nous nous sommes toujours opposés à tous ces points", a-t-il déclaré à Reuters.

Sur son site Internet, ECR déclare vouloir une Europe "sûre et sécurisée", "un système d'immigration qui fonctionne", "tous les États membres traités sur un pied d'égalité" et "se tenir aux côtés de l'Ukraine". Un porte-parole s'est refusé à tout autre commentaire.

FUSION IMPROBABLE

Dans toute l'Europe, l'extrême droite gagne du terrain.

En France, Mme Le Pen devance Macron de 12 points dans les sondages, tandis que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) arrive en deuxième position au niveau national. Le Parti de la liberté néerlandais a remporté les élections de novembre avec une marge surprenante, et la Chega portugaise a quadruplé son nombre de sièges parlementaires ce mois-ci.

Chega, le Parti de la liberté et l'AfD appartiennent à ID, qui est dominé par le Rassemblement national (RN) de Mme Le Pen. Les sondages montrent que le bloc est troisième dans les intentions de vote, derrière le Parti populaire européen (PPE) de centre-droit et l'Alliance des socialistes et démocrates de centre-gauche.

L'ECR, dirigé par Meloni, qui abrite l'ancien parti au pouvoir en Pologne, le PiS, suit de près l'ID.

Les sondages suggèrent qu'une alliance entre les deux partis permettrait à la droite dure européenne de devenir la première force politique du prochain Parlement européen, devant le PPE conservateur, qui l'a dominé au cours des dernières décennies.

Cela provoquerait un véritable séisme politique. La direction du puissant exécutif de l'UE, la Commission européenne, devrait être confiée au groupe le plus important du Parlement.

Mais des deux côtés des Alpes, les initiés politiques affirment que la décision de M. Meloni de maintenir Mme Le Pen à distance empêchera cela.

"Il y a eu des positions qui n'ont pas amené de convergence entre M. Le Pen et les conservateurs européens", a déclaré à Reuters Giovanni Donzelli, un cadre supérieur des Frères d'Italie et proche confident de M. Meloni, citant la politique étrangère et les questions familiales.

RÉPUTATION TOXIQUE

L'ascension rapide de Mme Meloni au pouvoir a été étroitement liée à la transformation de son parti, Frères d'Italie, qui est entré dans le courant dominant sans renier complètement ses racines post-fascistes.

Depuis qu'elle a pris le pouvoir en 2022, devenant le dirigeant italien le plus à droite depuis le dictateur Benito Mussolini, elle a comparé son parti au Parti républicain américain et aux conservateurs britanniques.

Au cours de son mandat, Mme Meloni a cherché à rassurer les marchés et les partenaires internationaux, en adoptant une approche économique favorable aux entreprises et au commerce et en apportant un soutien indéfectible à l'Ukraine et aux relations transatlantiques.

Plutôt que de s'en prendre à la Commission européenne au sujet de l'augmentation du nombre de migrants en Europe, Mme Meloni a coopté le soutien de sa présidente, Ursula von der Leyen, en plaçant l'Italie au centre de la réponse de l'Europe à la crise.

Un diplomate français, qui a demandé à ne pas être nommé en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que la stratégie de Mme Meloni était d'être au cœur du jeu en Europe et de chercher à obtenir un portefeuille économique fort dans la prochaine Commission.

Ses actions la distinguent de la rhétorique plus protectionniste de Mme Le Pen sur l'économie, ainsi que des liens passés de la politicienne française avec la Russie et de son soutien plus ambigu à l'Ukraine.

Samedi, Mme Le Pen a mis au défi la première ministre italienne de préciser si elle soutiendrait Mme von der Leyen, membre du PPE, pour un second mandat.

"Je pense que vous le ferez. Et ce faisant, vous contribuerez à aggraver les politiques dont souffrent tant les citoyens européens", a-t-elle déclaré aux délégués de l'ID à Rome.

Nicola Procaccini, co-directeur d'ECR, a déclaré au journal italien Il Tempo que les commentaires de Mme Le Pen étaient " inappropriés " et a défendu la coopération avec le PPE comme un moyen de contrer M. Macron et la gauche européenne. Un porte-parole d'ECR a refusé tout autre commentaire.

Alors que la popularité de Mme Le Pen augmente rapidement dans son pays, son image reste toxique parmi les décideurs politiques de Bruxelles et, de manière cruciale, parmi les conservateurs allemands, ont déclaré des sources diplomatiques françaises et italiennes.

Manfred Weber, chef du PPE, a clairement fait savoir à M. Meloni qu'il ne pourrait pas accepter une alliance avec ECR si celle-ci abritait Mme Le Pen et son parti, ont déclaré les deux sources diplomatiques.

Le législateur conservateur allemand est en contact étroit avec M. Meloni pour inclure ECR ou des parties de ce parti dans la coalition parlementaire élargie qui soutiendrait la prochaine Commission européenne et son président, ont-elles dit. Il a posé des conditions pro-UE et pro-Ukraine pour un accord.

Un porte-parole de M. Weber a déclaré qu'en tant que président du groupe PPE, il avait des échanges réguliers avec les dirigeants de l'UE, y compris M. Meloni, indépendamment de leurs partis.

"Le gouvernement italien est impliqué dans l'UE dans un esprit de coopération, par exemple dans les discussions avec les Etats d'Afrique du Nord sur la question de la migration ou dans le soutien à l'Ukraine", a-t-il déclaré.

GLISSEMENT VERS LA DROITE

L'ECFR a déclaré dans son rapport de janvier qu'une alliance entre le PPE et l'ECR entraînerait un glissement vers la droite du processus décisionnel de l'UE sur des questions telles que l'immigration, le changement climatique et la famille. Mais le virage à droite serait moins prononcé que si l'ID s'alliait.

Mme Le Pen a fait marche arrière sur les appels à la sortie de l'UE, mais reste une fervente eurosceptique. Son parti plaide pour une réforme des traités européens qui priverait la Commission européenne de son pouvoir d'initiative législative et transformerait l'UE en une coopération souple entre les États membres.

Trois diplomates et experts ont déclaré que Mme Meloni était probablement en train de calculer comment elle pourrait obtenir la plus grande influence possible sur la forme de la prochaine Commission européenne.

Le RN de Mme Le Pen est susceptible d'avoir un plus grand contingent de législateurs européens que le parti de Mme Meloni. S'ils étaient dans l'ECR, le leader italien perdrait de l'influence.

"(Mme Le Pen) est une rivale. Elle n'a aucun intérêt à laisser entrer le loup dans la bergerie", a déclaré Gilles Ivaldi, spécialiste des partis d'extrême droite européens à l'université de Sciences Po à Paris.

Le groupe ECR de Meloni a eu des entretiens avec le premier ministre hongrois Viktor Orban, qui entretient des liens étroits avec Moscou, ont déclaré à Reuters deux diplomates européens et une source de l'ECR. L'inclusion de M. Orban donnerait plus de poids au groupe ECR sans mettre en péril son leadership.

Mme Le Pen pourrait se retrouver à remporter la plus grande part des voix en France, mais être confinée sur la touche à Bruxelles et privée de tout pouvoir significatif au niveau de l'UE. Néanmoins, les analystes ont déclaré que de nombreux électeurs français verraient une forte présence de Mme Le Pen à travers un prisme national.

"Cela donnerait le ton pour les élections présidentielles de 2027 et pourrait faire de Mme Le Pen le potentiel prochain président français ", ont écrit les chercheurs du groupe de réflexion ECFR. (Rédigé par Michel Rose ; reportage complémentaire de Sarah Marsh à Berlin ; rédaction de Daniel Flynn)