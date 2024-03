Les exportations de gaz naturel du champ offshore israélien Leviathan vers l'Égypte ont augmenté de 28 % en 2023, et la production sur le site devrait augmenter à la fin de 2025, a déclaré NewMed Energy mardi.

La société a également fait état d'une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre.

NewMed, la plus grande partie prenante de l'énorme champ Leviathan, a déclaré que les ventes globales du champ pour l'année sont tombées à 11 milliards de mètres cubes (bcm) contre 11,4 bcm en 2022, ajoutant que la baisse était due à la nouvelle concurrence dans le secteur.

Les exportations vers l'Égypte ont bondi à 6,3 milliards de mètres cubes, contre 4,9 milliards de mètres cubes l'année précédente, et les ventes à la Jordanie sont restées stables à 2,7 milliards de mètres cubes, a déclaré la société.

NewMed a déclaré que les partenaires de Leviathan, qui comprennent également Chevron et Ratio Energies, investiront 568 millions de dollars pour moderniser le champ, augmentant ainsi la capacité de production de 12 milliards de m3 par an à 14 milliards de m3 à partir du second semestre 2025.

NewMed a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 102 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 141 millions de dollars un an plus tôt.