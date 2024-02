Les gestionnaires de fonds spéculatifs chinois s'efforcent d'apaiser les investisseurs après la déroute des actions de petite valeur, alors même que les autorités de régulation renforcent la surveillance des activités des principaux acteurs du marché en essayant de relancer les marchés boursiers du pays en difficulté.

Des sociétés telles que High-Flyer Quant Investment et Baiont Quant, qui sont des fonds spéculatifs déployant des stratégies quantitatives utilisant des techniques mathématiques et statistiques, ont écrit aux investisseurs cette semaine pour expliquer leur récente sous-performance flagrante et promettre de renforcer la gestion des risques, selon des lettres vues et vérifiées par Reuters.

Les fonds quantitatifs chinois, qui utilisent des modèles informatiques fondés sur des données, sont fortement exposés aux actions de petites capitalisations qui ont commencé à chuter début février, déclenchant des ventes de panique. De nombreux produits quantiques ont perdu plus de 15 % de leur valeur en l'espace d'une semaine.

Dans le même temps, le secteur - dont la valeur est estimée à 260 milliards de dollars par UBS - est confronté à une surveillance réglementaire plus stricte. Les bourses chinoises ont déclaré cette semaine que le géant des fonds quantiques Lingjun Investment avait enfreint les règles relatives à la régularité des transactions et lui ont interdit d'acheter et de vendre pendant trois jours.

"Les fonds quantiques onshore sont confrontés à des pertes importantes et à une pression de liquidation, en plus d'une surveillance réglementaire plus stricte", a déclaré UBS dans une note. "S'ils réduisent la taille des fonds et les activités de négociation, cela pourrait affecter la liquidité du marché, en particulier pour les petites capitalisations.

Les actions des moyennes et grandes capitalisations chinoises ont fortement rebondi au début du mois en raison d'un soutien présumé de l'État, mais cela a accéléré la vente des petites capitalisations, aggravant la crise de liquidité dans une partie du marché à laquelle les fonds quantitatifs sont fortement exposés.

Dans une lettre adressée aux investisseurs, le géant des fonds quantitatifs High-Flyer a attribué son récent revers à des stratégies qui n'ont pas su s'adapter à des conditions de marché "extrêmes".

Plus précisément, il a déclaré que le soutien des fonds d'État chinois aux grandes et moyennes capitalisations a accéléré la vente des petites capitalisations, déclenchant une crise de liquidité dans un segment du marché auquel les fonds quantitatifs sont fortement exposés.

"Cette baisse montre que notre stratégie doit être améliorée", a déclaré High-Flyer, ajoutant qu'il avait déjà resserré sa gestion des risques.

LE MARCHÉ TSUNAMI

Un indice qui suit les "micro-capitalisations", c'est-à-dire les 400 plus petites sociétés chinoises cotées en bourse, a plongé de 31 % au cours des cinq premiers jours de cotation en février, affichant des performances nettement inférieures à celles de l'indice des valeurs vedettes et portant un coup aux fonds spéculatifs qui les privilégient.

Baiont Quant, qui utilise l'intelligence artificielle (IA) dans les investissements, a déclaré que ses stratégies avaient subi des baisses record, malgré le "tsunami" du marché qui a déclenché des alertes rouges et des ordres de vente stop. Elle a également indiqué que son exposition aux microcapitalisations était limitée.

Mais Baiont a déclaré dans une lettre adressée à ses clients : "Notre stratégie reste efficace : "Notre stratégie reste efficace. Lorsque le tsunami sera passé, les stratégies quantiques brilleront à nouveau".

Liangdao Fund, un autre gestionnaire de fonds quantique, a déclaré que les modèles pilotés par l'IA ont joué un rôle dans la création du cycle d'expansion et de ralentissement des petites et minuscules capitalisations chinoises au cours de l'année écoulée. Le gestionnaire de fonds a déclaré avoir adopté un système dynamique pour identifier les risques de manière plus proactive.

Les fonds quantitatifs sont également confrontés à des obstacles réglementaires. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont déclaré mardi qu'elles allaient intensifier la surveillance des fonds quantiques et des traders à haute fréquence, qui bénéficient d'un avantage sur les petits investisseurs.

Tang Yu, ancien partenaire d'un grand fonds quantique chinois, a déclaré que certains grands fonds quantiques étaient trop importants et qu'une restructuration du secteur pourrait contribuer à disperser les risques du marché.

"À court terme, certains investisseurs pourraient retirer leur argent des fonds quantiques et attendre de voir quelle sera la prochaine étape du régulateur.

(1 $ = 7,1869 yuans chinois renminbi)

(Cet article a été corrigé pour corriger l'attribution, qui n'était pas celle du fonds High-Flyer, au paragraphe 6)