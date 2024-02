Les investisseurs ont abandonné les actions américaines et immobilières et acheté des actions chinoises au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, selon un rapport de Bank of America citant des données de l'EPFR, qui a déclaré que les flux chinois étaient probablement alimentés par des fonds publics chinois.

Les actions américaines ont connu des sorties de fonds de 15,6 milliards de dollars, les plus importantes depuis septembre 2023, par rapport à un record de 18,8 milliards de dollars d'entrées en Chine, a déclaré BofA dans son récapitulatif hebdomadaire des flux de fonds entrant et sortant des marchés mondiaux.

Les actions chinoises en difficulté ont augmenté cette semaine avant les vacances du Nouvel An lunaire, s'éloignant de leurs plus bas niveaux depuis cinq ans grâce à une série de signaux indiquant que les autorités renforcent leur détermination à soutenir les marchés en chute libre.

Le fonds d'État Central Huijin Investment a déclaré mardi qu'il avait élargi le champ des fonds qu'il achetait et qu'il augmenterait encore ses achats, ce qui est considéré comme un soutien important, même si c'est à court terme.

Entre-temps, l'indice américain S&P 500 a continué à établir de nouveaux records cette semaine, même si les investisseurs recensés dans le rapport sur les flux de fonds ont retiré leurs liquidités.

L'un des segments du marché sur lequel les investisseurs se sont particulièrement désintéressés est celui des fonds immobiliers, qui ont enregistré des sorties de fonds de 1,1 milliard de dollars au cours de la semaine - les plus importantes depuis mai 2022 - et que BofA a attribuées aux difficultés des banques régionales américaines.

L'effondrement des actions des banques régionales américaines, déclenché par New York Community Bancorp la semaine dernière, a mis en lumière l'exposition du secteur à l'immobilier commercial en difficulté.

Par ailleurs, le rapport indique que les fonds du marché monétaire ont continué à absorber l'argent des investisseurs, les équivalents de trésorerie ayant enregistré des entrées de 40,1 milliards de dollars, ce qui a porté les actifs à plus de 6 000 milliards de dollars.

"Les niveaux de liquidités n'ont pas encore atteint leur apogée", a déclaré BofA. (Reportage d'Alun John, édition de Lucy Raitano et Hugh Lawson)