Les petits investisseurs sud-coréens ont été surpris par la chute de 11 % d'un indice boursier clé de Hong Kong ce mois-ci, alors que les pertes commencent à se matérialiser pour environ 15 400 milliards de wons (11,50 milliards de dollars) de produits dérivés liés à l'indice qui arrivent à échéance cette année.

Sur les 432,6 milliards de wons de produits combinés vendus par les principales banques sud-coréennes qui sont arrivés à échéance jusqu'à présent en janvier, des pertes de 216,4 milliards de wons ont été enregistrées jusqu'à vendredi, selon les banques.

Ces pertes sont dues au fait que le Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI), un indice de référence reflétant les performances des entreprises de Chine continentale cotées à Hong Kong, a baissé en dessous du niveau dit "knock-in", qui varie en fonction du produit.

Les obligations structurées suivent la performance du HSCEI et promettent des coupons similaires à ceux des obligations tant que l'indice ne descend pas en dessous d'un certain niveau. Mais l'indice HSCEI a diminué de plus de moitié depuis le sommet atteint en février 2021, laissant 11,5 milliards de dollars de titres liés à l'indice en risque de perte, alors que le sentiment des investisseurs à l'égard des actions chinoises et hongkongaises s'est détérioré en raison des inquiétudes concernant la croissance économique.

Le 8 janvier, l'organisme de surveillance financière de la Corée du Sud a commencé à enquêter sur 12 banques et sociétés de titres locales qui ont vendu des titres indexés sur des actions chinoises, afin de déterminer si leurs pratiques de vente étaient répréhensibles.

À l'époque, le service de surveillance financière (FSS) a déclaré avoir découvert des problèmes, notamment des banques faisant pression sur leurs employés pour qu'ils vendent des produits financiers complexes et à haut risque, difficiles à comprendre pour les investisseurs de détail.

Le régulateur a estimé que d'énormes pertes allaient commencer à se matérialiser, car environ 20 % des 11,5 milliards de dollars de titres liés à des actions arriveront à échéance au cours du premier trimestre, et 32 % au cours du deuxième trimestre.

Selon l'autorité de régulation, plus d'un quart des 19,3 billions de wons de ces titres vendus en Corée du Sud ont été achetés par des personnes âgées de 65 ans ou plus.

Lee Hyo-seob, responsable de l'industrie des services financiers au sein du groupe de réflexion Korea Capital Market Institute, a déclaré que la morosité concernant les actifs chinois s'inscrivait dans un "cercle vicieux".

"Les niveaux de répercussion sont tous différents, produit par produit. Et comme l'indice atteint un nouveau plancher, le scepticisme à l'égard de l'indice (HSCEI) se répand et incite les courtiers à se couvrir, ce qui accentue la pression à la baisse", a déclaré M. Lee.

"Comme les positions de couverture doivent être liquidées avant mars et avril, lorsque la plupart d'entre elles arriveront à échéance, la pression à la baisse pourrait s'accentuer", a déclaré un stratège des notes structurées chez Korea Investment & Securities, qui a refusé d'être nommé parce qu'il n'était pas autorisé à s'exprimer publiquement. (1 $ = 1 335,6900 wons) (Reportage de Jihoon Lee et Cynthia Kim ; Reportage complémentaire de Seunggyu Lim ; Rédaction de Jamie Freed)