Les marchés indiens des devises, de la dette et des actions seront fermés le vendredi 29 mars pour cause de vacances. Le marché des actions reprendra ses activités le lundi 1er avril, tandis que les marchés des obligations et des devises reprendront leurs activités le mardi.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,92 % à 22 326,90 jeudi, tandis que l'indice BSE Sensex a progressé de 0,90 % à 73 651,35, sous l'impulsion des valeurs financières. Les deux indices ont également enregistré leur meilleure performance pour l'année fiscale depuis 2021, augmentant respectivement de 29 % et 25 %.

La roupie indienne s'est affaiblie de 0,03 % par rapport au dollar américain, et s'est cotée à 83,40 pour un dollar, sous la pression des pairs asiatiques faibles et d'une forte demande en dollars de la part des entreprises locales. La roupie a chuté de 1,5 % au cours de l'année financière se terminant le 31 mars.

L'obligation de référence à 10 ans était cotée à 100,83 roupies, avec un rendement en baisse de 1 point de base à 7,0556%, après un plan d'emprunt plus faible que prévu pour la période avril-septembre. Le rendement a affiché sa première baisse annuelle au cours des quatre derniers exercices financiers, et a perdu 26 points de base.