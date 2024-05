L'avocat de Donald Trump a déclaré la semaine dernière que l'ancien président des États-Unis n'avait pas encore décidé s'il allait témoigner lors de son procès pénal concernant l'argent versé à une star du porno, ce qui serait une décision inhabituelle et risquée que certains accusés de premier plan ont prise lors de leurs récents procès.

Voici cinq affaires pénales dans lesquelles l'accusé a témoigné :

Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX

L'année dernière, lors de son procès à New York, ce magnat de la fintech a témoigné pour sa propre défense, accusé d'avoir escroqué des clients, des investisseurs et des prêteurs de sa bourse de crypto-monnaies, FTX.

Les procureurs ont déclaré que M. Bankman-Fried avait volé 8 milliards de dollars de dépôts de clients pour combler les pertes de son fonds spéculatif axé sur les crypto-monnaies, Alameda Research. M. Bankman-Fried a admis avoir commis des erreurs qui ont fini par nuire aux investisseurs, mais il a déclaré qu'il pensait qu'Alameda disposait des actifs nécessaires pour rembourser FTX. Bankman-Fried a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de complot et condamné à 25 ans de prison. Il a fait appel de sa condamnation et de sa peine.

Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos La fondatrice de Theranos a témoigné à la barre lors de son procès pénal en 2021, affirmant pendant plusieurs jours qu'elle n'avait pas l'intention de frauder les investisseurs de la startup de tests sanguins aujourd'hui disparue. Les procureurs ont accusé Mme Holmes d'avoir fait de fausses déclarations au sujet de Theranos, notamment en affirmant que sa technologie permettait d'effectuer un large éventail de tests de diagnostic à partir d'une simple goutte de sang prélevée sur un doigt, de manière plus rapide et plus précise que les tests de laboratoire conventionnels. Mme Holmes a déclaré à la barre qu'elle s'était concentrée sur le potentiel à long terme de l'entreprise dans ses communications avec les investisseurs.

En janvier 2022, un jury de San Jose (Californie) l'a reconnue coupable de quatre des onze chefs d'accusation retenus contre elle et l'a condamnée à plus de onze ans de prison. Elle a fait appel de sa condamnation et de sa peine.

Tom Barrack, fondateur de Colony Capital L'ancien dirigeant d'une société de capital-investissement et collecteur de fonds de Trump a témoigné lors de son procès en 2022 pour avoir agi illégalement en tant qu'agent des Émirats arabes unis (EAU). Il a déclaré à la barre à New York qu'il avait cherché à promouvoir le dialogue entre les États-Unis et les pays arabes et a nié avoir reçu des instructions des Émirats arabes unis. M. Barrack, qui a présidé le comité d'investiture de l'ancien président en 2017 et a servi de conseiller informel pour la campagne, a été acquitté des neuf chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

David Middendorf, ancien associé de KPMG, a témoigné à la barre en 2019 et a nié avoir participé à un stratagème visant à obtenir des informations confidentielles d'un régulateur d'audit afin d'aider le cabinet comptable KPMG à passer les inspections.

Middendorf, qui était à la tête d'un département de KPMG, a témoigné lors du procès à Manhattan que lorsqu'il a appris qu'un autre employé avait obtenu les informations, il l'a signalé à son patron. Il a été condamné en première instance, mais les procureurs ont abandonné les poursuites après qu'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, rendu en 2020, a limité leur recours à la loi sur la fraude électronique.

Jean Boustani, cadre de Privinvest Le principal vendeur d'une entreprise libanaise de construction navale a été blanchi en 2019 des accusations selon lesquelles il aurait aidé à escroquer des investisseurs américains dans des obligations garanties par le gouvernement mozambicain. Les procureurs de New York ont déclaré que Boustani, un citoyen libanais, avait versé des centaines de millions de dollars en pots-de-vin et en commissions occultes à des fonctionnaires mozambicains et à des banquiers du Crédit suisse pour obtenir les contrats et les prêts.

M. Boustani, qui a témoigné pour sa propre défense lors du procès, n'a jamais contesté avoir payé des fonctionnaires, mais il a affirmé qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'octroi des prêts aux investisseurs. (Reportage de Jody Godoy à New York ; Rédaction de Noeleen Walder et Rod Nickel)