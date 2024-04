Orlando Owens, un rare militant républicain dans un district majoritairement noir de Milwaukee, espérait que cette saison électorale serait différente.

Alors que les sondages nationaux montrent une baisse de l'enthousiasme pour le président démocrate Joe Biden, en particulier parmi les électeurs noirs qui se disent frustrés par ses résultats sur l'économie et d'autres questions, les responsables et les militants du parti républicain de l'État ont vu une ouverture.

Le Wisconsin organise ses primaires mardi, au cours desquelles les électeurs se prononceront sur la course à la présidence, quelques semaines après que M. Biden et le candidat républicain Donald Trump ont décroché leurs nominations respectives.

Les républicains du Wisconsin ont organisé un événement dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs en février au centre d'engagement communautaire du parti, situé dans le quartier historiquement noir de Bronzeville. M. Owens, représentant du parti républicain pour les six quartiers à majorité noire de la ville, prévoit d'organiser ce mois-ci une table ronde réunissant des chefs d'entreprise et des responsables religieux noirs, ainsi qu'une campagne de porte-à-porte destinée aux électeurs indécis.

Toutefois, la campagne d'engagement des électeurs a été perturbée lorsque le Comité national républicain a annoncé le mois dernier qu'il mettait fin aux projets de 40 centres communautaires destinés à organiser les électeurs noirs, hispaniques et américains d'origine asiatique, soulignant ainsi les défis auxquels le parti est confronté pour persuader les électeurs noirs de Milwaukee qu'il s'engage pour la communauté, au-delà des élections de novembre.

"Notre engagement a toujours été remis en question, mais quel que soit le bâtiment, nous serons là, même si nous devons travailler dans des bureaux satellites ou des garages", a déclaré M. Owens.

Le parti de l'État a déclaré qu'il maintiendrait ouvert le centre d'engagement communautaire de Bronzeville.

Reuters s'est entretenu avec une trentaine d'électeurs noirs des quartiers à majorité noire de Milwaukee, dont près de la moitié ont déclaré qu'ils restaient indécis quant à la possibilité de voter pour M. Biden en novembre ou de voter tout court. Environ 10 des 15 résidents qui ne sont pas satisfaits de M. Biden ont également exprimé leur scepticisme quant à l'engagement à long terme des républicains dans la région et sur les questions qui préoccupent les électeurs noirs.

Un tiers de ces 30 électeurs, pour la plupart des retraités, ont déclaré qu'ils avaient l'intention de voter pour un second mandat de M. Biden.

La forte participation des électeurs noirs du Wisconsin et d'une poignée d'autres États a contribué à propulser M. Biden à la Maison-Blanche en 2020, et ces mêmes États devraient également jouer un rôle dans les élections de 2024.

Le démocrate a remporté le Wisconsin avec moins de 21 000 voix, mais a gagné Milwaukee avec environ 146 000 voix, dont 53 % dans des quartiers à majorité noire, selon une analyse des données électorales et de recensement effectuée par John Johnson, chercheur en politique publique au centre Lubar de la faculté de droit de Marquette.

"Il est juste de dire que sans Milwaukee, M. Biden aurait perdu le Wisconsin", a déclaré M. Johnson.

Un sondage du Pew Research Center a montré que le taux d'approbation de M. Biden parmi les adultes noirs non hispaniques est tombé à 48 % en janvier, après avoir culminé à 89 % en avril 2021.

PLANTER UN DRAPEAU

Les efforts déployés par les républicains pour séduire les électeurs noirs ont commencé en 2020 avec l'ouverture du centre communautaire de Bronzeville. Il s'est intensifié en 2022 lorsque la RNC a choisi Milwaukee pour accueillir la convention du parti.

Bronzeville est situé à 1,6 km au nord du Fiserv Forum, où les républicains se réuniront en juillet pour désigner officiellement M. Trump.

Au début du XXe siècle, le quartier a prospéré en tant que centre de divertissement et de commerce. Mais la construction d'une autoroute au cœur du quartier dans les années 1960 a entraîné la démolition de plus de 8 000 maisons et le déplacement d'entreprises.

"Il semble évident qu'ils essaient de planter un drapeau dans la partie la plus démocrate du Wisconsin", a déclaré Jon Fleischman, un stratège républicain. "Je pense que le parti voit la candidature de Donald Trump comme une opportunité de créer de nouveaux groupes d'électeurs".

Le bureau du parti républicain, situé sur Martin Luther King Jr. Drive, est décoré d'une étoile blanche distinctive sur fond rouge et bleu du drapeau de la journée du 19 juin, qui commémore l'émancipation des derniers esclaves à la fin de la guerre civile.

À l'intérieur, un collage présente des membres républicains noirs du Congrès, des portraits de leaders des droits civiques et une image de Trump, une figure polarisante qui a utilisé une rhétorique raciste.

Le centre de sensibilisation est resté pratiquement inactif pendant la pandémie de COVID-19.

Brian Schimming, président du parti au niveau de l'État, reconnaît qu'un engagement constant sera essentiel pour gagner la confiance des électeurs noirs.

"Ce qui est arrivé aux républicains ces dernières années, c'est que si vous dépensez de l'argent là où se trouvent vos électeurs les plus fidèles - dans les villes et les endroits auxquels vous ne prêtez pas beaucoup d'attention, vous commencez à faire moins bien", a déclaré M. Schimming. "Je suis tout à fait d'accord pour être sur place et écouter les gens. Si nous ne le faisons pas, franchement, nous ne devrions pas gagner".

Une personne au fait du dossier a déclaré à Reuters que l'équipe de M. Trump, qui contrôle désormais le RNC, n'aimait pas les centres communautaires et pensait que l'argent serait mieux utilisé pour embaucher des personnes au sein de la communauté afin de s'engager auprès des électeurs.

Les Républicains du Wisconsin prévoient d'embaucher des solliciteurs de quartier au printemps pour intensifier leurs efforts de campagne en porte-à-porte, d'acheter des publicités radiophoniques destinées au public noir et, à terme, d'employer à plein temps le bureau de Bronzeville, a déclaré M. Schimming.

Les responsables du parti ont déclaré que leurs efforts de sensibilisation des électeurs mettront l'accent sur les préoccupations des habitants, notamment l'inflation, l'augmentation des vols et des détournements de voitures et la gestion par l'administration Biden de l'immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

La propriétaire d'un café, Shana Gray, qui a voté pour Trump en 2020 et prévoit de le faire à nouveau, a déclaré que l'inflation a été difficile à supporter pour les entreprises locales appartenant à des Noirs. "J'avais l'habitude d'avoir entre 40 et 50 clients par heure. Maintenant, j'ai de la chance si j'en ai autant par jour", a-t-elle déclaré.

Bien que les dirigeants du parti aient exprimé leur engagement à long terme envers la communauté, certains habitants restent sceptiques quant à leurs motivations.

Lorsque Gloria Harper, enseignante et auteure de 46 ans, a repéré pour la première fois la signalisation du bureau en 2020, elle a contacté son conseiller municipal pour se plaindre que c'était une "mauvaise idée".

C'est stratégique pour eux de mettre cela dans la communauté noire parce qu'ils veulent obtenir plus de votes noirs - mais en réalité, "qu'avez-vous fait pour la communauté noire ? Pas grand-chose".

LES "TANGIBLES" À L'ORDRE DU JOUR

Un sondage réalisé par le comité d'action politique de gauche BlackPAC, en partenariat avec l'institut de sondage démocrate Brilliant Corners, a révélé que le soutien des Noirs à Trump parmi les électeurs probables dans sept États en mutation, dont le Wisconsin, est passé de 9 % en novembre de l'année dernière à 8 % en février 2024.

Robert Brox, propriétaire d'une petite entreprise à Milwaukee, a voté pour M. Biden en 2020, mais a déclaré qu'il ne participerait probablement pas à cette élection. Il a déclaré que son entreprise avait eu du mal à obtenir des prêts garantis par le gouvernement par l'intermédiaire de l'Administration des petites entreprises.

"Il s'agit de savoir qui proposera les éléments tangibles pour les entreprises noires et brunes. Si ce n'est pas le cas, on ne votera pas pour vous", a-t-il déclaré.

Les stratèges démocrates reconnaissent que M. Biden doit renforcer son soutien auprès des électeurs noirs s'il veut conserver le Wisconsin en novembre.

Les données de la commission électorale de Milwaukee montrent une baisse de 19 % du taux de participation dans les districts à majorité noire lors des élections présidentielles depuis 2012.

La campagne de Joe Biden a commencé à diffuser des publicités à la radio dans le Wisconsin et dans d'autres États clés, vantant la baisse record du taux de chômage chez les Noirs et l'augmentation du nombre de petites entreprises appartenant à des Noirs.

"Il ne perdra pas le vote afro-américain dans le Wisconsin, mais perdre ne serait-ce que quelques voix peut faire la différence entre la victoire et la défaite d'un État, et potentiellement la perte de la Maison Blanche", a déclaré Mark Mellman, stratège démocrate.

Les démocrates sont convaincus que la mise à jour des cartes législatives atténuera l'impact de la cour faite par les républicains aux électeurs noirs. Ces cartes ont été promulguées en février, après que la Cour suprême du Wisconsin a annulé les cartes dessinées par les républicains pour limiter la représentation des régions démocrates.

Ben Wikler, président du parti démocrate du Wisconsin, a déclaré qu'un découpage équitable des circonscriptions pourrait stimuler la participation électorale.

"Les républicains ont verrouillé le pouvoir législatif de l'État, si bien que nous n'avons pas pu adopter de lois. Il y a un cynisme compréhensible à voter et à voter, et à ne pas voir de changement", a-t-il déclaré.

En revanche, Joe Biden conserve le soutien de certains électeurs noirs, comme Michael Shands, un retraité de 70 ans, qui estime que la croissance de l'emploi pour les Noirs américains s'est accélérée pendant son mandat.

"Il a fait plus que n'importe quel autre président. J'ai besoin qu'il soit là quatre ans de plus pour qu'il puisse finir le travail".