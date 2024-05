Des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours en Afrique du Sud samedi pour retrouver 11 pêcheurs disparus en mer après le naufrage de leur navire au large du Cap, a indiqué le ministère de la pêche.

Neuf pêcheurs qui avaient réussi à déployer une embarcation de secours ont été secourus, a indiqué le ministère dans un communiqué.

"Nos pensées et nos prières vont aux pêcheurs disparus et à leurs familles, alors que nous attendons des nouvelles de l'opération de recherche et de sauvetage", a déclaré la ministre de la pêche, Barbara Creecy.

Selon l'Institut national de sauvetage en mer (INSM), les opérations de sauvetage ont été déclenchées vendredi à la suite d'informations faisant état du naufrage d'un navire de pêche à environ 30 milles nautiques au large de la côte atlantique.

"Un appel de détresse Mayday, intercepté par les services radio maritimes de Telkom à 15h30 (heure locale), a été relayé aux navires dans la zone qui ont répondu pour aider", a déclaré le NSRI dans un communiqué samedi.

"Au moins cinq navires de pêche ont atteint la zone de recherche, localisant et récupérant 9 des 20 pêcheurs locaux sur un radeau de sauvetage.

La cause du naufrage du bateau de pêche est inconnue, a ajouté la NSRI.