Les unités de la raffinerie omanaise de Duqm fonctionnent à pleine capacité, soit 230 000 barils par jour (bpj), a déclaré lundi à Reuters Shafi Taleb Al-Ajmi, PDG de Kuwait Petroleum International (KPI).

L'émir du Koweït, Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, inaugurera la raffinerie mercredi aux côtés du sultan d'Oman Haitham bin Tariq.

La raffinerie de Duqm est une coentreprise de 9 milliards de dollars entre le groupe OQ d'Oman et Kuwait Petroleum International. Elle est située dans la zone industrielle de Duqm à Oman.

La raffinerie s'inscrit dans la stratégie du Koweït visant à raffiner 425 000 bpj de son pétrole à l'étranger.

"Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une soif de produits (pétroliers), une plus grande demande mondiale et une plus grande marge (de profit) de raffinage par rapport aux années précédentes", a ajouté M. Al-Ajmi.

La raffinerie a exporté au moins 70 cargaisons de produits pétroliers jusqu'à présent dans le monde entier, a indiqué M. Al-Ajmi.

OQ a également signé un accord pour développer un complexe pétrochimique dans la zone économique de Duqm avec Kuwait Petroleum International et Saudi Basic Industries Corp. (SABIC), en décembre 2022.

Al-Ajmi s'attend à ce que l'étude soit achevée d'ici la fin du mois de mars afin de clarifier la faisabilité du projet de complexe pétrochimique. (Reportage d'Ahmed Hagagy ; Rédaction de Nayera Abdallah ; Rédaction de Jan Harvey et David Evans)