L'administration Biden a rétabli jeudi certaines protections prévues par la loi sur les espèces menacées d'extinction (Endangered Species Act), qui avaient été supprimées par l'ancien président Donald Trump, donnant ainsi au gouvernement fédéral une plus grande marge de manœuvre pour désigner des plantes ou des animaux comme étant menacés ou en voie d'extinction.

La loi sur les espèces menacées, vieille de 51 ans et promulguée par le président Richard Nixon en 1973, a permis de sauver le pygargue à tête blanche, le condor de Californie et de nombreux autres animaux et plantes au bord de l'extinction.

En 2019, l'administration Trump a ordonné des modifications de la loi afin de réduire les coûts pour le contribuable et les entreprises. Ces modifications prenaient en compte les coûts économiques des décisions de désignation d'une espèce comme menacée ou en voie d'extinction pour les industries telles que l'exploitation minière et l'industrie du bois.

Ce revirement signifie que "les décisions d'inscription sur les listes et les désignations d'habitats critiques sont basées sur les meilleures données scientifiques disponibles", a déclaré jeudi le Service américain de la pêche et de la faune sauvage dans un communiqué.

"Ces révisions soulignent notre engagement à utiliser tous les outils disponibles pour aider à stopper les déclins et à stabiliser les populations des espèces les plus menacées", a déclaré la directrice de l'agence, Martha Williams.

La décision de l'administration Trump avait été critiquée par les groupes de défense de l'environnement, qui lui reprochaient de privilégier l'argent au détriment de la science.

À l'époque, le secrétaire d'État au commerce, Wilbur Ross, a déclaré aux médias que les révisions s'inscrivaient parfaitement dans le cadre du mandat de M. Trump, qui consiste à alléger le fardeau réglementaire pesant sur le public américain, sans sacrifier les objectifs de protection et de rétablissement des espèces.

L'administration Biden a également rétabli la "règle générale" qui accorde la même protection aux espèces et aux habitats désignés comme menacés qu'à ceux qui sont désignés comme en danger, le cas échéant, a indiqué le service de protection de la nature.

John Calvelli, vice-président exécutif chargé des affaires publiques au sein du groupe environnemental à but non lucratif Wildlife Conservation Society, a applaudi cette décision.

"Le travail de conservation n'est jamais terminé, car un million d'espèces sont menacées d'extinction", a-t-il déclaré dans une interview. "Les mesures prises aujourd'hui par l'administration Biden-Harris pour renforcer la loi sur les espèces menacées, en veillant à ce que la science soit au centre des décisions visant à protéger la faune et la flore, sont une excellente nouvelle pour l'ensemble de la nature.