ANTANANARIVO, 29 mars (Reuters) - Le cyclone tropical qui a déferlé sur l'île de Madagascar cette semaine a provoqué la mort d'au moins 11 personnes et le déplacement de milliers d'autres, selon le bureau de gestion des catastrophes du pays.

Plus de 18.000 personnes ont été déplacées et trois sont toujours portées disparues depuis le passage du cyclone Gamane, mercredi et jeudi dans le nord-est du pays, a indiqué le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) dans un rapport publié jeudi en fin de journée.

Gamane a atteint les côtes au nord de Vohémar, dans le nord-est de Madagascar, mercredi matin, avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales atteignant les 210 km/h, a expliqué le BNGRC.

Il s'est lentement dissipé jeudi après-midi alors qu'il se trouvait encore au-dessus du pays, a indiqué le bureau de gestion des catastrophes, après avoir déversé de fortes pluies et provoqué des inondations dans de nombreuses régions.

Des routes et des ponts se sont effondrés dans le nord de Madagascar, a rapporté le BNRGC.

Gamane est la première tempête de la saison cette année à Madagascar.

L'année dernière, le cyclone Freddy et la tempête tropicale Cheneso avaient provoqué la mort d'au moins 37 personnes et poussé des milliers d'autres à quitter leur domicile. (Reportage Lovasoa Rabary, rédigé par George Obulutsa ; Version française Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)