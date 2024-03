La ville de New York va commencer à tester la technologie de détection des armes à feu dans le cadre d'un programme pilote dans plusieurs stations de métro, a annoncé jeudi le maire Eric Adams.

Cette annonce fait suite à plusieurs fusillades dans le métro, l'un des plus grands et des plus fréquentés au monde, dont une dispute dans une rame en mars qui s'est terminée par une balle dans la tête tirée par un homme avec sa propre arme.

Après une période de préavis de 90 jours prévue par la loi municipale pour les nouvelles technologies de surveillance, le département de la police de New York va commencer à tester des scanners portables dans plusieurs stations, mais M. Adams n'a pas précisé lesquelles.

Lors de la manifestation de jeudi à la station de métro Fulton Street, dans le sud de Manhattan, M. Adams a montré un scanner fabriqué par Evolv, une entreprise du Massachusetts spécialisée dans les technologies de sécurité.

"L'annonce d'aujourd'hui est la prochaine étape de nos efforts continus pour empêcher les armes dangereuses d'entrer dans notre système de transport et pour fournir de meilleurs services de santé mentale aux New-Yorkais en crise", a déclaré M. Adams, un démocrate qui a patrouillé dans le métro en tant qu'officier de police.

La Legal Aid Society, qui défend les droits des New-Yorkais qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat, a qualifié ce projet de malavisé et d'atteinte à la vie privée des New-Yorkais.

"En termes simples, les systèmes de détection des armes à feu sont défectueux et déclenchent souvent de fausses alarmes, ce qui induit la panique et crée des situations qui pourraient entraîner la perte de vies humaines", a déclaré Jerome Greco, un avocat de l'unité de criminalistique numérique de la Legal Aid Society, dans un communiqué. "La ville de New York ne devrait pas servir de terrain d'essai pour les sociétés de surveillance.

En 2022, l'État de New York a interdit la détention d'armes à feu dans ce qu'il désigne comme des "lieux sensibles", y compris les transports publics. Cette loi est contestée par des groupes de défense des droits des propriétaires d'armes à feu, qui estiment qu'elle est en contradiction avec un arrêt de la Cour suprême des États-Unis datant de 2022, selon lequel le port d'armes en public est un droit constitutionnel.

Près de 4 millions de trajets sont effectués dans le métro de la ville un jour de semaine normal, et la criminalité reste relativement rare : la ville a déclaré que les délits, tels que les vols et les agressions, ont diminué de 15 % en mars par rapport au même mois de l'année dernière.

La police a saisi 19 armes à feu dans les transports en commun depuis le début de l'année, contre neuf au cours de la même période en 2023.