Aux Etats-Unis

Cytokinetics (+87%) : La biotech américaine a explosé cette semaine après avoir annoncé les résultats positifs d'une étude de phase 3 de l'Aficamten, son médicament expérimental pour traiter les maladies cardiaques, concurrent du Camzyos de Bristol Myer Squibb.

Altice USA (+20%) : Le milliardaire français Xavier Niel envisage de s'emparer d'une partie des activités d'Altice au Portugal, soit l'opérateur Méo valorisé entre 7 et 9.5 milliards d’euros. Une bouffée d'air potentielle pour le groupe de Patrick Drahi, lourdement endetté.

Federal National Mortgage Association (+12%) : Les taux hypothécaires longs ont affiché un fléchissement cette semaine aux Etats-Unis, donnant ainsi de la vigueur aux acteurs de l'immobilier et à la Federal National Mortgage Association, une entreprise publique-privée mieux connue sous le nom de Fannie Mae.

Nio (+12%) : Le constructeur automobile chinois coté aux Etats-Unis a dévoilé sa nouvelle berline électrique ET9, conçue pour concurrencer les modèles haut-de-gamme et dotée d'une technologie de recharge de pointe. Le groupe annonce par ailleurs que CYVN Holdings, le véhicule d'investissement du gouvernement d'Abu Dhabi, va prendre 20% du capital de la société pour 2,2 milliards de dollars.

ARM holdings (+7%) : Le groupe spécialisé dans les semi-conducteurs profite d'un relèvement de recommandation de la part du bureau d'analyse Rosenblatt, qui entrevoit de belles perspectives de croissance pour le britannique, grâce aux licences liées à l'IA et aux redevances.

En Europe

Vestas (+7%) : Alors que le secteur éolien souffre de vents contraires, le spécialiste danois finit l'année en beauté. Il se targue d'une série de commandes record pour de l'éolien terrestre en provenance des Etats-Unis, d'Australie, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Il annonce par ailleurs céder un portefeuille éolien de 656 mégawatts au producteur italien d'énergie renouvelable PLT Energia.

Grifols (+ 8%) : Le groupe pharmaceutique espagnol annonce céder une participation de 20 % dans la société chinoise Shanghai RAAS à Haier Group Corporation pour environ 1,8 milliard de dollars. Il visait auparavant 1,5 milliard de dollars pour cette cession.

Orpéa (+11%) : Passé sous le contrôle de la Caisse des Dépôts et des assureurs CNP, MAIF et MACSF ,et doté d'un nouveau conseil d'administration, le groupe français d'établissements de santé semble retrouver la confiance des investisseurs.

Voltalia (+8%) : Le producteur français d'énergies renouvelables a annoncé la cession de deux parcs éoliens dans l'hexagone, d'une capacité totale de 33,1 mégawatts, pour un montant non divulgué. Il continuera de fournir les services de maintenance et de gestion administrative de ces deux centrales pendant 20 ans.