La société chinoise Nio et le constructeur automobile public FAW Group ont signé un accord de coopération stratégique pour le chargement et l'échange de batteries, selon leurs comptes officiels sur les médias sociaux mercredi.

Ils réaliseront une coopération stratégique approfondie à plusieurs niveaux pour le chargement et l'échange de batteries, et approfondiront les mécanismes de coopération à long terme dans ces domaines, y compris l'établissement de normes techniques pour les batteries, selon les déclarations faites sur leurs comptes WeChat et Weibo respectifs.

Il s'agira du septième partenaire automobile de Nio pour l'échange de batteries, après Guangzhou Automobile Group (GAC), Geely Automobile Holdings et d'autres. (Reportage de la salle de presse de Pékin ; Rédaction de Bernard Orr ; Montage de Muralikumar Anantharaman)