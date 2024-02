Les rendements des obligations d'État indiennes ont eu tendance à baisser en début de séance jeudi, en raison des fortes attentes d'une orientation pessimiste de la part de la Reserve Bank of India lors de sa dernière décision de politique monétaire pour l'année financière en cours, certains envisageant même un changement d'orientation.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde était à 7,0483% à 09:45 a.m. IST, après sa clôture précédente de 7,0723%, et avant la décision de politique monétaire prévue à 10:00 a.m. IST.

"Même si la plupart s'attendent à un statu quo sur les taux et la position, les liquidités étant au centre de l'attention, certains parient sur un changement de position vers une position neutre, ce qui fait baisser les rendements obligataires", ont déclaré les traders d'une banque d'État.

La RBI devrait maintenir son taux d'intérêt directeur, selon un sondage Reuters, tandis que les commentaires des décideurs politiques seront au centre de l'attention dans un contexte d'atténuation des pressions inflationnistes et d'annonce d'un budget fédéral prudent sur le plan fiscal la semaine dernière.

Les orientations sur la liquidité du système bancaire sont également devenues cruciales après que la banque centrale a commencé à retirer des liquidités du système bancaire depuis le début du mois.

La RBI a procédé à deux adjudications distinctes de taux variables de prise en pension au cours des deux dernières sessions, après avoir procédé à des adjudications de taux variables de prise en pension de quatre jours auparavant.

La politique fiscale stricte du gouvernement pour le prochain exercice financier pourrait inciter la banque centrale du pays à assouplir sa position sur les liquidités dans les mois à venir, a déclaré Neeraj Gambhir, responsable de la trésorerie chez Axis Bank.

"Le changement d'attitude fournirait au Comité de politique monétaire la flexibilité nécessaire pour ancrer les taux au jour le jour plus près du taux directeur", a déclaré Siddharth Kothari, économiste chez Sunidhi Securities.

Il s'attend à ce que l'orientation de la politique monétaire devienne neutre, mais il ne faut pas en déduire qu'il s'agit d'un signal pour le taux directeur principal.

À la suite de cette politique, les opérateurs attendront une nouvelle offre de dette par le biais de l'adjudication hebdomadaire de vendredi. La banque centrale vise à lever 330 milliards de roupies (3,98 milliards de dollars) par la vente d'obligations, y compris l'obligation de référence. (1 $ = 82,9190 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)