Les rendements des obligations d'État indiennes ont peu varié dans les premiers échanges mercredi, alors que les traders surveillent les prochaines mesures que le gouvernement pourrait prendre pour injecter des liquidités dans le système, après trois tentatives de rachat de titres qui ont suscité un intérêt mitigé.

Le rendement des obligations à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 7,02%-7,06%, après avoir clôturé à 7,0351%, tandis que le rendement de l'obligation 2033 à 7,18% devrait se négocier entre 7,05% et 7,09%, après avoir clôturé à 7,0783%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Nous devons attendre et voir ce que le gouvernement peut faire maintenant, car les rachats ne fonctionnent manifestement pas, et je ne vois donc pas l'intérêt d'en donner un autre avec des titres arrivant à échéance au cours de cette année."

Le gouvernement n'a pas eu beaucoup de succès lors de sa troisième tentative consécutive d'injection de liquidités jeudi dernier, car les titres ont été achetés à des niveaux plus élevés et la banque centrale n'était pas disposée à payer des prix plus élevés, ont déclaré les traders.

Le gouvernement a racheté des titres pour un montant total d'environ 179 milliards de roupies (2,15 milliards de dollars), alors qu'il avait notifié un montant de 1,60 trillion de roupies en mai.

Le gouvernement est prêt à racheter davantage d'obligations et à réduire les emprunts par le biais de bons du Trésor dans le cadre de sa gestion de trésorerie à court terme, a déclaré mardi une source au fait de la question.

"Nous sommes prêts à réduire les émissions de bons du Trésor, mais cela dépendra des besoins de dépenses du gouvernement. Et il ne s'agira que d'une gestion de trésorerie à court terme", a ajouté la source.

Cette annonce intervient après que deux autres sources ont déclaré que les dépenses du gouvernement fédéral resteraient probablement faibles jusqu'au mois d'août environ, lorsque le nouveau gouvernement s'installera. Par ailleurs, le gouvernement a déjà réduit l'offre de bons du Trésor de 600 milliards de roupies jusqu'à la fin du mois de juin.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans est resté au-dessus de 4,40 %, les investisseurs attendant le compte-rendu de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale, prévu plus tard dans la journée, pour obtenir de nouveaux indices sur les taux d'intérêt. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,4100%, le rendement à deux ans est de 4,8328% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 120 milliards de roupies (1$ = 83,2890 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Editing de Rashmi Aich)