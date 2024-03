Plusieurs personnes ont été tuées au Libéria dans un accident survenu dans une mine d'or abandonnée, a déclaré mardi le ministre des mines de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le ministre Wilmot Paye a déclaré mardi que sept personnes avaient trouvé la mort dans l'incident survenu lundi soir, mais il a reconnu que les autorités ne pouvaient pas encore fournir un bilan exact avant qu'une équipe ne se rende sur le site dans le comté de River Cess, dans le centre-sud du Liberia.

"On m'a dit que sept personnes étaient mortes, mais je ne peux pas en dire plus tant que l'équipe n'est pas arrivée sur place. Les mines ont été abandonnées il y a plusieurs mois", a déclaré M. Paye à Reuters, ajoutant qu'il ne savait pas quelle société avait exploité le site.

"Si nous obtenons les coordonnées de la société, la loi suivra son cours", a-t-il ajouté.

Le Liberia, l'un des pays les plus pauvres du monde, est riche en minerais, notamment en or, en diamants et en minerai de fer. M. Paye n'a donné aucun détail sur la nature de l'accident.