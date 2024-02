* En Europe, le CAC 40 et le Stoxx 600 ont fini stables



* Wall Street dans le vert à mi-séance



* Meta Platforms et Amazon soutiennent les actions



* Le rapport sur l'emploi américain surprend à la hausse



par Claude Chendjou



PARIS, 2 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations vendredi, tandis que Wall Street était dans le vert à mi-séance dans une session marquée par de nombreuses publications qui ont soutenu les cours alors que des indicateurs macroéconomiques mitigés, notamment le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, ont fait remonter fortement les rendements obligataires.



À Paris, le CAC 40 a fini quasiment stable (+0,05%) à 7.592,26 points après être monté en séance jusqu'à 7.644,13 points, deux jours après son pic historique à 7.702,95 points.



L'indice parisien a sous-performé les autres places européennes en raison d'une poursuite des dégagements sur des titres comme Dassault Systèmes (-2,56%) et Sanofi (-2,18%), qui ont publié jeudi leurs comptes trimestriels. L'automobile, avec des titres comme Renault (+2,62%) et Stellantis (+2,28%), ont cependant limité la baisse. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a affiché une perte de 0,54%.



Le Footsie britannique a perdu (-0,09%), avec le repli des matières premières. Le Dax allemand , qui a inscrit en séance un record à 17.004,55 points, a avancé de 0,35%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,34% et le FTSEurofirst 300 a terminé inchangé. Le Stoxx 600 a lui aussi touché un sommet inédit en séance à 487,66 points, avant de finir sur un gain de 0,01%.



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones , plombé notamment par Apple (-0,18%) est volatil mais gagne 0,1%. Le Standard & Poor's 500



avance de 0,91% et le Nasdaq de 1,52%.



Les solides résultats trimestriels publiés jeudi soir par Amazon (+8,02%) et surtout Meta Platforms (+21,27%), qui va verser pour la première fois un dividende à ses actionnaires, offrent un important soutien aux indices. La maison mère de Facebook tire les réseaux sociaux Snap (+6,93%) et Pinterest (+4,61%).



En Europe, le compartiment des nouvelles technologies a fini sur un gain de 0,24%.



La publication par le département américain du Travail du rapport mensuel sur l'emploi, qui a fait état de 353.000 créations de postes en janvier, éloignant en principe la perspective d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale (Fed), n'est pas parvenue à étouffer complètement l'enthousiasme des marchés.



Selon Richard Flynn, directeur général de Charles Schwab UK, les investisseurs commencent à s'accommoder à un environnement de taux élevés et de résilience de l'économie.







VALEURS EN EUROPE



Vallourec a bondi de 3,09% après que le groupe a fait état de chiffres pour 2023 supérieurs à ses propres attentes et annoncé prévoir une dette nette ramenée à zéro fin 2025.



Danske Bank a grimpé de 8,08% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre et l'annonce d'un programme de rachat d'actions.



TomTom s'est envolé de 11,2% à la faveur de ses prévisions et d'une perte nette trimestrielle moins marquée que prévu.







LES INDICATEURS DU JOUR



Le moral des ménages américains est ressorti en janvier au-dessus du chiffre initialement estimé, à 79,0 après 69,7 en décembre, montrent les résultats définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan.



Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont ralenti en décembre mais à un rythme conforme aux attentes, selon les données du département américain du Commerce.



La production industrielle de la France a progressé de 1,1% en décembre par rapport au mois précédent, selon les données de l'Insee.



CHANGES



Le dollar monte de 0,93% face à un panier de devises de référence , à un pic de sept semaines après le rapport sur l'emploi américain.



L'euro recule de 0,82%, à 1,0783 dollar, tandis que la livre sterling



s'affiche à 1,2619 dollar (-0,97%).







TAUX



Les rendements souverains en zone euro ont bondi à un sommet de trois mois, le taux du Bund allemand à dix ans terminant sur un gain de plus de neuf points de base, à 2,237% et celui à deux ans sur une hausse de 12,3 points, à 2,5617%.



Les contrats à terme sur les taux courts de la BCE montrent que l'institution devrait baisser ses taux de seulement 130 points de base d'ici la fin de l'année, contre une anticipation de 140 pdb avant le rapport sur l'emploi américain.



Le rendement des bons du Trésor américain grimpe de près de 20 points de base, à 4,0485% alors que les traders évaluent désormais la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mai à environ 71% contre 92% avant la publication sur l'emploi aux Etats-Unis.



PÉTROLE



Le marché pétrolier recule fortement en réaction à la publication de l'emploi américain: le Brent cède 1,97% à 77,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,33% à 72,10 dollars



.



Les deux références du pétrole devraient afficher sur l'ensemble de la semaine une perte d'environ 8%.



A SUIVRE LUNDI: (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)