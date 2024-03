* En Europe, le CAC 40 perd 0,2% et le Stoxx 600 0,1%



* Wall Street dans le vert à mi-séance



* L'engouement pour la "tech" soutient un rebond du Nasdaq



* La BoJ et la Fed au menu de la semaine



18 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sur une note hésitante lundi, tandis que Wall Street était dans le vert en milieu de journée à New York, les grosses capitalisations du secteur technologique telles qu'Alphabet et Tesla contribuant à un net rebond du Nasdaq avant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.



À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,2% à 8.148,14 points. Le Footsie britannique a perdu 0,06% et le Dax allemand a grignoté 0,01%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,01%, le FTSEurofirst 300



a reculé de 0,1%, tout comme le Stoxx 600 .



À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,35%, le Standard & Poor's 500 0,75% et le Nasdaq Composite 0,84%.



Les grandes valeurs technologiques se distinguent à Wall Street, notamment Alphabet (+4,98%) après une information de Bloomberg selon laquelle Apple (+1,4%) est en pourparlers pour intégrer le moteur d'intelligence artificielle (IA) Gemini de Google dans l'iPhone.



Le secteur des services de communication progresse de 2,88%, en tête des 11 principaux compartiments majeurs du S&P 500.



Côté automobile, l'action Tesla bondit de 5,27% après l'annonce par le constructeur de véhicules électriques d'une augmentation du prix de son Model Y dans certains pays européens le 22 mars.



L'attention se porte également cette semaine sur Nvidia et sa conférence annuelle des développeurs, dont le coup d'envoi a été donné lundi, les investisseurs attendant des annonces au sujet de nouvelles puces lors d'un discours du directeur général Jensen Huang. Le titre Nvidia, volatil, évolue légèrement dans le rouge à mi-séance à New York.



"Le vent porteur pour les chouchous de l'IA vient de la conférence annuelle sur l'intelligence artificielle de Nvidia (...) un événement qui pourrait être si important pour le titre qu'il a été surnommé le 'Woodstock de l'IA'", a déclaré Art Hogan, analyste chez B Riley Wealth.



L'enthousiasme autour des technologies de l'IA a porté Wall Street vers des records en mars, nourrissant l'appétit des investisseurs malgré la prudence quant au calendrier et à la cadence de la baisse des taux d'intérêts attendue de la part de la Fed cette année.



Après la publication de données d'inflation plus élevées que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, les marchés évaluent à 59% la probabilité d'une baisse de taux en juin, contre 71% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.



VALEURS EN EUROPE



L'action Alstom a terminé la séance en hausse de 6,38%, en tête du CAC 40, après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, dont les analystes estiment que "le pire est passé" désormais pour le groupe d'équipements ferroviaires lourdement endetté.



LES INDICATEURS DU JOUR



L'inflation en zone euro a ralenti en février en rythme annuel conformément à la première estimation, montrent les données définitives publiées lundi par Eurostat.



CHANGES



Le dollar avance (0,16%) face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro perd 0,15% à 1,0871 dollar.



TAUX



Les rendements allemands ont légèrement augmenté lundi, tandis que celui des bons du Trésor américain à dix ans a atteint un pic de trois semaines en attendant la réunion de la Fed.



Le rendement du Bund allemand à dix ans a gagné 0,2 point de base (pb) à 2,458%, celui du Treasury américain à même échéance gagnant 3,0 pb à 4,3341%.



PÉTROLE



Les prix du pétrole atteignent un sommet de quatre mois avec la réduction des exportations de brut de l'Irak et de l'Arabie saoudite et les signes d'une demande et d'une croissance économique plus fortes en Chine et aux Etats-Unis.



Le Brent prend 1,5% à 86,62 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,76% à 82,47 dollars



A SUIVRE MARDI : (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Bertrand Boucey)