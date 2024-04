par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 18 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, des données économiques et des commentaires de responsables de la Réserve fédérale (Fed) étayant l'hypothèse que la banque centrale patiente plus longtemps qu'attendu pour baisser les taux, alors que, par ailleurs, la saison des résultats gagne en intensité.

L'indice Dow Jones a gagné 0,06%, ou 23,87 points, à 37.777,18 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 12,02 points, soit 0,24%, à 5.010,19 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 82,35 points (0,52%) à 15.601,02 points.

Le S&P-500 a terminé en baisse pour une cinquième séance consécutive - sa pire série depuis octobre dernier -, illustrant le creux connu dernièrement par les principaux indices de Wall Street après avoir, depuis novembre, multiplié les gains sous l'effet de l'optimisme à propos des taux d'intérêt et de l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle (IA).

Anticipé par les acteurs du marché dans les premiers mois de 2024, au plus tard en juin, l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed semble s'éloigner, entre des données économiques montrant que le marché du travail demeure résilient - avec un nombre stable d'inscriptions hebdomadaires au chômage - et des commentaires prudents de responsables de la banque centrale américaine à la suite de données sur l'inflation.

"Ce ne serait pas surprenant que nous traversions le printemps avec une poche d'air pendant un moment", a commenté Richard Alt, directeur général de Carnegie Investment Counsel, à Cleveland dans l'Ohio.

"Mais si le chômage continue de rester bas, les consommateurs vont continuer de dépenser, de voyager, de demander des services, et cela va porter les résultats des entreprises et les prix jusqu'à la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Des responsables de la Fed s'étant exprimés jeudi ont de nouveau souligné qu'il n'y avait aucune urgence pour commencer à baisser les taux. Le président de la Fed de New York, John Williams, a cité la solidité de l'économie, tandis que son homologue d'Atlanta, Raphael Bostic, s'est dit favorable à attendre que l'inflation se rapproche davantage de l'objectif de 2%.

Selon FedWatch, les marchés misent désormais à 15,2% seulement sur une première baisse des taux de 25 points de base en juin, juillet devenant l'option privilégiée, sans faire toutefois l'unanimité.

En parallèle, la saison des résultats trimestriels gagne en intensité.

Genuine Parts a bondi de 11,22% - le plus important pourcentage de progression du jour sur le S&P-500 - après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel.

A l'inverse, Equifax a chuté de 8,49% après avoir communiqué des prévisions pour le trimestre en cours inférieures aux attentes.

Meta Platforms a progressé de 1,54% après que Bernstein a relevé l'objectif de cours du géant technologique.

(Rédigé par Jean Terzian)