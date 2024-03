par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 28 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, sans grands mouvements, en cette ultime séance de la semaine et du trimestre, alors que les investisseurs ont pris en compte les dernières données économiques dans l'attente d'un rapport devant permettre d'en savoir plus sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 47,29 points, à 39.807,37 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 5,86 points, soit 0,11%, à 5.254,35 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 20,06 points (0,12%) à 16.379,46 points.

Les trois principaux indices de Wall Street bouclent le trimestre en nette hausse, en particulier le S&P-500, qui a pris plus de 10% sur la période janvier-mars, soit sa plus importante hausse au premier trimestre depuis cinq ans, sous l'effet de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) et de la perspective d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année.

Pour sa part, le Dow Jones s'est rapproché du seuil de 40.000 points, qu'il n'a jamais atteint, après avoir dépassé pour la première fois, plus tôt cette année, les 39.000 points.

Wall Street sera fermée vendredi, pour Pâques.

Des données publiées jeudi montrent que l'économie américaine a progressé plus que prévu au quatrième trimestre, profitant notamment de la solidité de la consommation, tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé, laissant penser que le marché américain du travail reste solide.

"L'économie est en bon état, le consommateur va bien et continue de dépenser, le chômage reste bas, et il y a toujours des poches où l'économie prospère", a commenté George Young, gestionnaire de portfolio chez Villere & Company, à la Nouvelle-Orléans.

"Et puis il y a cette carotte que la Fed tient, en disant qu'elle pourrait baisser les taux", a-t-il ajouté.

Malgré la fermeture de la bourse new-yorkaise vendredi, les investisseurs vont scruter le rapport sur les dépenses personnelles de consommation, qui sert à la Fed de principal révélateur sur l'inflation, en quête de potentiels indices sur l'ampleur et le calendrier des baisses de taux annoncées.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a appelé à la prudence en déclarant que les récentes données sur l'inflation, plus élevées qu'attendu, suggéraient de patienter pour assouplir la politique monétaire de la banque centrale américaine, sans toutefois exclure des baisses de taux cette année.

Les marchés misent à environ 64% sur une baisse de 25 points de base en juin, selon FedWatch Tool.

La quasi-totalité des principaux secteurs du S&P-500 enregistrent une hausse trimestrielle, au premier rang desquels les services de communication, l'énergie et les technologies. Seul l'immobilier est en baisse.

Parmi les mouvements de la séance du jour, à noter, le repli de 0,59% de Home Depot après l'annonce du rachat du fournisseur de matériaux de construction SRS Distribution pour plus de 18 milliards de dollars - une opération d'une ampleur inédite pour le détaillant. (Rédigé par Jean Terzian)