Puces : consommez local !

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis se poursuit et se cristallise autour des puces. Après les interdictions d'exportations prononcées par Washington, c'est au tour de Pékin de riposter. L'administration chinoise a interdit la présence des microprocesseurs d'Intel et d'AMD, ainsi que l'utilisation du système d’exploitation Windows de Microsoft et des logiciels de bases de données américains, dans les ordinateurs et serveurs du gouvernement.