Le secteur des logiciels en tant que service (SaaS pour Software as a Service) a connu une croissance rapide, avec une augmentation significative du nombre d'entreprises cotées en bourse. Le SaaS est devenu le modèle d'entreprise dominant pour la distribution de logiciels, surprenant de nombreux investisseurs par sa taille de marché adressable et sa croissance.

Le SaaS est un modèle de distribution de logiciels basé sur le cloud et facturé sur abonnement. Il offre des avantages tels que l'élimination de la gestion du matériel, l'accès facile via internet, des coûts initiaux faibles et une maintenance réduite. Pour les éditeurs, le SaaS permet de générer des revenus récurrents et de simplifier les mises à jour logicielles.

Parmi les entreprises célèbres, notons à titres d'exemples : Microsoft, Atlassian, Adobe, Zoom, Asana, MongoDB, Veeva Systems, Wix, Shopify, Bigcommerce, Automatic Data Processing, Monday.com, Paycom Software, Workday, Datadog, Snowflake, Intuit, Twilio, Crowdstrike, Elastic, Okta, Rapid7, Splunk.

L'essor des entreprises SaaS est dû à la combinaison de l'abondance de capital-risque (private equity), de la disponibilité de l'informatique en nuage (cloud computing) et de la demande croissante de logiciels spécialisés (vertical market). La transformation numérique dans tous les secteurs a également stimulé la demande de solutions SaaS.

Les sociétés SaaS ont démontré une croissance impressionnante et des rendements supérieurs par rapport aux autres entreprises technologiques grand public. Les modèles commerciaux du SaaS, axés sur des stratégies d'acquisition de clients virales et en libre-service, ont permis une efficacité commerciale accrue.

Le SaaS est avantageux pour les développeurs, les clients et les investisseurs, ce qui favorise son adoption généralisée. Les entreprises traditionnelles migrent vers le SaaS, tandis que les nouvelles introductions en bourse de logiciels adoptent majoritairement ce modèle. Le modèle SaaS plaît donc autant aux entreprises qu'aux investisseurs.

Les attentes pour le marché des SaaS sont élevées avec une croissance annualisée estimée de 21% pour la prochaine décennie. Il devrait atteindre 780 milliards de dollars d'ici 2030 d'après Ark Invest (cf : graphique ci-dessous). Il représente un moteur clé de la productivité mondiale et offre des opportunités d'investissement prometteuses.

Source : Ark Invest

La transformation numérique a poussé les entreprises à adopter des logiciels pour améliorer l'efficacité dans divers domaines. Le modèle SaaS joue un rôle clé dans cette transformation en fournissant des outils agiles et évolutifs pour les entreprises. Le SaaS bénéficie de la décentralisation des achats informatiques, permettant aux départements individuels d'adopter rapidement de nouveaux logiciels. De plus, le SaaS s'adresse désormais à chaque travailleur, élargissant considérablement son marché total adressable (TAM).

L'industrie de la technologie de l'information, aujourd'hui évaluée à plusieurs milliards de dollars, s'est développée grâce à des améliorations continues en termes de coûts et de facilité d'utilisation. Plus l'acquisition, le déploiement, la maintenance et l'utilisation des systèmes informatiques sont simples, plus le marché potentiel est vaste. Si les innovations passées, telles que les interfaces graphiques, ont simplifié l'utilisation des ordinateurs, le cloud computing a révolutionné le cycle de vie des systèmes informatiques d'entreprise, de l'achat à la maintenance.

Les systèmes informatiques, qu'il s'agisse d'infrastructures ou de logiciels, sont devenus des services à la demande (SaaS, IaaS, etc). Avec seulement 25% de taux de pénétration, le segment SaaS présente un potentiel de croissance important dans les années à venir. Grâce à une combinaison unique de facilité d'intégration et de revenus récurrents, les entreprises de SaaS pourraient être particulièrement bien positionnées pour capter une part significative des revenus technologiques futurs.

Les grands thèmes d'investissement mettent des années, voire des décennies, à évoluer d'idées en industries pérennes et séculaires. Initié il y a plus d'une décennie, le SaaS a attiré une demande de masse en seulement quelques années. Avec l'adoption de nouveaux flux de travail numériques par des entreprises de toutes tailles, la prochaine décennie pourrait s'avérer être l'âge d'or du SaaS.