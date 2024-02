Si vous avez passé la semaine dernière au ski et laissé quelque peu de côté les marchés financiers, rassurez-vous, vous n’avez pas raté grand-chose. En l’absence d’événements majeurs et après les banques centrales, les investisseurs ont eu peu de statistiques croustillantes à se mettre sous la dent.

La peur de la page blanche. Il faut avouer que la rédaction régulière d’un papier macroéconomique peu relever de la gageure. Surtout lorsque l’actualité est quelque peu parsemée. On pourra s’attarder sur les indices d’activité aux Etats-Unis, le S&P Global US Services PMI et l’ISM des services qui sont ressortis au-dessus de la zone de contraction à 50. Traduction, tout va bien, la narration autour d’un atterrissage en douceur de l’économie américaine tient toujours la corde.

On attendra maintenant l’indice des prix à la consommation, le fameux CPI, dont la publication est prévue pour le 13. Le CPI Core est attendu en hausse de 3.7% en rythme annuel et de 0.3% en rythme annuel. Une publication au-delà de ces niveaux pourrait fragiliser le pilier « baisse de l’inflation » et par extension celui lié à une « baisse des taux d’intérêt » des banques centrales.

En attendant, le rendement du 10 ans américain se maintient dans un canal de consolidation horizontal entre 3.85% et 4.23/25%. Le débordement de cette résistance permettra d’envisager une reprise plus conséquente en direction des 4.40/4.43% avec un maximum attendu autour des 4.60%. A contrario, la rupture des 3.85% viendra ouvrir une poursuite de la baisse en direction des 3.26%.