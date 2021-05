Les craintes sur l’inflation ne se sont pas dissipées. La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est dégradée en mai, comme l’a montré l’enquête de l’Université du Michigan la semaine dernière, en raison de la forte inflation attendue dans les mois à venir, qui risque de peser sur le pouvoir d’achat. L’Indice des Prix à la Production (PPI) a corroboré ces inquiétudes en progressant de +0.6% en avril (contre +0.3% attendu). Sur 12 mois, il s’est apprécié de +6.1%. Les minutes de la Réserve Fédérale publiées mercredi 19 mai ont par ailleurs révélé que plusieurs de ses membres envisagent dorénavant un resserrement monétaire, si le rebond de l’économie continue à prendre de l’ampleur.

Dans un tel contexte, les marchés boursiers ont eu du mal à repartir de l’avant, après les pertes enregistrées la semaine dernière. A l’opposé, l’or a été l’un des rares actifs à prendre de la hauteur, jouant ainsi pleinement son rôle naturel de rempart contre l’inflation. Le prix au comptant a ainsi bondi de +2.05% à 1’881.25 dollars l’once. Il est intéressant de noter à cet égard que les analystes de JP Morgan Chase ont récemment souligné que de gros investisseurs institutionnels s’étaient détournés du Bitcoin pour se reporter sur le métal jaune.

Clôture des indices actions en ordre dispersé

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 120 points sur la semaine, soit -0.35%. Le S&P 500 n’a pas fait mieux en abandonnant -0.43% tandis que le Nasdaq Composite parvenait à gagner péniblement +0.31%. Parmi les secteurs S&P, l’énergie a plié (-2.84%) sous l’effet d’une baisse marquée des prix du pétrole (brut WTI en chute de -2.74%). Un accord sur le nucléaire iranien pourrait effectivement se traduire par un surcroît de l’offre, alors que les courbes croissantes du Covid-19 en Asie font craindre une demande déprimée. Les valeurs industrielles (-1.70%), les matériaux de base (-1.42%), les biens de consommation discrétionnaire (-1.22%) ont également pesé sur l’indice large. En revanche, l’immobilier (+0.91%), la santé (+0.74%), les services d’utilité publique (+0.31%), les technologies de l’information (+0.13%) et les biens de consommation courante (+0.07%) ont terminé dans le vert. Concernant ce dernier secteur, il est intéressant de noter que l’action de la société Oatly, producteur suédois de lait alternatif, a bondi de plus de 32% après son introduction sur le Nasdaq. Les investisseurs parient sur une demande exponentielle des consommateurs pour des alternatives alimentaires à base de plantes.

De leur côté, les principaux indices européens ont fait du surplace (MSCI EMU : +0.27%, DAX 30 : +0.14%, CAC 40 : +0.02%). En Asie, le Shanghai Composite s’est légèrement effrité de -0.11%. Le Nikkei a rebondi de +0.83% après la forte correction enregistrée la semaine dernière. Les actions indiennes ont fait preuve d’une très bonne résistance (+3.39%) malgré la pandémie. Le MSCI Taiwan s’est inscrit dans la même tendance haussière (+3.29%) tandis que l’indice phare coréen restait quasiment inchangé (+0.1%).

Accalmie sur le front des taux d’intérêt

Les rendements des emprunts d’Etat américains n’ont pratiquement pas bougé cette semaine. Le rendement du T-Note américain à 10 ans s’est figé à +1.63%. Idem en Europe après les secousses de la mi-mai. Le rendement du Bund à 10 ans s’affichait à -0.13%.

Le calme est également revenu sur les marchés de crédit. Les obligations d’entreprise de notation « investissement » n’ont perdu que -0.04% en Europe. Elles ont en revanche gagné +0.27% aux Etats- Unis. Les obligations à haut rendement ont évolué autour de leur cours de clôture du 14 mai (+0.08% en Europe, -0.09% outre-Atlantique). La dette émergente a légèrement progressé (+0.11% en devises locales).

Les Cryptomonnaies dans l’oeil du cyclone

Ce fût une nouvelle semaine chaotique pour le Bitcoin et l’Ethereum après les annonces répétées de la Chine visant à réprimer les activités de production et de trading des cryptomonnaies. De nombreux investisseurs privés ayant eu exagérément recours à l’effet de levier se sont ainsi retrouvés ruinés après la journée de mercredi, qui a vu le prix du Bitcoin osciller de 10’000 dollars. La principale cryptodevise a décroché de plus de 25% en variation hebdomadaire, et de plus de 47% depuis le plus haut de la mi-avril.

Pour ne rien arranger, le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, a ajouté que les cryptomonnaies constituent une source potentielle de risque pour leurs détenteurs et pour le système financier. C’est la raison pour laquelle la banque centrale réfléchit à un cadre réglementaire approprié. Enfin, le Département du Trésor américain a indiqué jeudi que toute transaction en crypto de 10’000 dollars ou plus devrait faire l’objet d’une déclaration. Cette décision est notamment motivée par le fait que le marché des cryptodevises facilite les activités illégales, et l’évasion fiscale en tout premier lieu.

