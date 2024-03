Un juge fédéral du Texas a bloqué vendredi l'application de nouvelles réglementations adoptées sous l'administration Biden, qui visaient à réviser la manière dont les prêteurs accordent des prêts et d'autres services aux Américains à revenus faibles et modérés.

Le juge Matthew Kacsmaryk, du district d'Amarillo (Texas), s'est rangé du côté des groupes bancaires et commerciaux, dont l'American Bankers Association et la Chambre de commerce des États-Unis, en estimant que les nouvelles règles allaient à l'encontre de la loi de 1977 sur le réinvestissement dans la communauté (Community Reinvestment Act).

Le juge, nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, a émis une injonction préliminaire bloquant leur mise en œuvre avant qu'elles n'entrent en vigueur lundi. Les agences et les groupes commerciaux n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et l'Office of the Comptroller of the Currency ont mis à jour l'année dernière leurs règles d'application de la loi de 1977 sur les prêts équitables, qui vise à garantir que les banques prêtent à leurs communautés locales.

Conçue pour empêcher le "red lining" (pratique discriminatoire par laquelle les banques refusent ou n'offrent que des prêts limités à certaines régions ou populations, principalement les minorités), la réglementation CRA évalue la qualité des services offerts par les banques dans les régions où elles opèrent.

Les nouvelles règles ont élargi les zones géographiques dans lesquelles les prêteurs sont tenus d'accorder des prêts et d'autres services aux Américains à faibles revenus, un changement jugé nécessaire par les régulateurs pour tenir compte de l'essor des services bancaires en ligne et du déclin des agences bancaires.

Toutefois, M. Kacsmaryk s'est rangé à l'avis des entreprises et des groupes bancaires qui avaient intenté une action en justice en février, estimant que les nouvelles réglementations allaient au-delà de ce qu'autorisait la loi de 1977.

Il a déclaré que les règles allaient trop loin en permettant aux banques d'être évaluées non seulement dans les zones géographiques où elles ont des succursales physiques, mais aussi dans d'autres zones où elles effectuent des prêts de détail, et en permettant aux régulateurs d'évaluer la disponibilité des produits de dépôt d'une banque, et pas seulement du crédit, dans une communauté.

M. Kacsmaryk a déclaré que les agences n'avaient jamais revendiqué le pouvoir d'évaluer les banques partout où elles effectuaient des prêts au détail. "Au contraire, depuis 1978, elles se sont limitées aux zones entourant les établissements de dépôt.

M. Kacsmaryk est le seul juge en activité à Amarillo. Il a contribué à faire de son tribunal un lieu de prédilection pour les plaignants conservateurs qui contestaient les politiques du gouvernement fédéral sous l'administration du président Joe Biden.

Il a attiré l'attention du pays l'année dernière lorsqu'il a suspendu l'approbation de la pilule abortive mifépristone. La Cour suprême des États-Unis a autorisé le maintien de la pilule sur le marché pendant qu'elle examinait l'affaire, dont elle a entendu les arguments mardi.

La Conférence judiciaire des États-Unis, l'organe de décision du pouvoir judiciaire, a adopté au début du mois une politique discrétionnaire visant à garantir que les affaires contestant des lois soient attribuées au hasard à des juges et ne puissent pas être "vendues" par les plaideurs à des juristes sympathisants dans des tribunaux à juge unique.