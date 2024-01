Certaines des entreprises britanniques les plus connues financées par des fonds de capital-investissement, dont l'exploitant de pubs Punch Taverns et le London City Airport, ont été épinglées par un organisme de surveillance du secteur des rachats d'entreprises pour n'avoir pas respecté ses lignes directrices en matière de transparence et de divulgation d'informations.

Jeudi, le Private Equity Reporting Group a identifié ces entreprises comme n'ayant pas respecté les lignes directrices du secteur qui préconisent la publication en temps utile de la situation financière des plus grandes entreprises privées britanniques.

Selon la British Venture Capital Association, les entreprises britanniques financées par des rachats constituent une part importante du secteur des entreprises, soutenant 2,2 millions d'emplois et générant 137 milliards de livres sterling de PIB en 2023.

En revanche, le nombre d'entreprises cotées en bourse au Royaume-Uni par le biais d'offres publiques initiales s'est effondré, en raison du manque d'intérêt des investisseurs internationaux.

Punch et London City Airport font partie d'un groupe de 11 entreprises qui, selon le rapport du PERG, "ne se sont pas entièrement conformées à l'une des composantes essentielles" des meilleures pratiques de divulgation qu'il suggère.

Parmi les autres entreprises citées figurent le groupe immobilier McCarthy & Stone, PureGym et l'entreprise d'ingénierie du secteur public Amey.

Un porte-parole de l'aéroport London City a déclaré que le groupe était "entièrement et légalement conforme" à ses "exigences statutaires en matière de divulgation".

Les autres entreprises citées n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire ou n'ont pas été en mesure de fournir un commentaire immédiat.

L'organisme de surveillance, qui travaille en collaboration avec la British Venture Capital Association, a également mis en avant la chaîne de supermarchés Asda et le groupe de transport Stagecoach pour leurs "excellentes pratiques" en matière de communication d'informations.

Le PERG publie son rapport chaque année. Dans son rapport précédent, publié au début de l'année 2023, il a souligné que certaines des mêmes entreprises ne respectaient pas les lignes directrices, notamment London City Airport, McCarthy & Stone, Punch Taverns et PureGym.

Les lignes directrices volontaires du PERG recommandent que les entreprises financées par des rachats d'entreprises produisent des rapports annuels présentant des niveaux d'information similaires à ceux des entreprises cotées en bourse, allant au-delà des obligations légales minimales de dépôt des comptes auprès de la Companies House.

Ces lignes directrices, qui trouvent leur origine dans l'étude menée en 2007 par David Walker sur le secteur du capital-investissement, visent à informer les parties prenantes, telles que les employés et les fournisseurs, sur les performances et le fonctionnement des grandes entreprises rachetées.

Dans son rapport, le PERG indique que sur un échantillon de 25 entreprises rachetées dont il a examiné les rapports, la grande majorité s'est conformée à ses lignes directrices. Par ailleurs, 60 % d'entre elles ont préparé des informations "de bonne qualité", soit le même taux qu'en 2022 et 2023, selon le PERG.

"L'élaboration de normes plus élevées est un objectif partagé par nos membres, et toutes les sociétés de capital-investissement visées par les lignes directrices doivent adopter une transparence et une divulgation accrues", a déclaré Michael Moore, directeur général de la BVCA, dans un communiqué écrit.

"Cela nous permettra de faire connaître collectivement le rôle vital joué par le capital-investissement dans l'économie britannique et, ce faisant, d'instaurer une plus grande confiance avec nos principales parties prenantes. (Reportage de Naomi Rovnick ; rédaction de Anousha Sakoui et Jane Merriman)