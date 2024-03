Derrière les portes d'un petit bureau discret au cœur de New Delhi se trouve le siège d'un fonds électoral géré par deux hommes seulement, qui est le plus grand donateur connu du Bharatiya Janata Party (BJP), le parti au pouvoir en Inde, selon une étude de Reuters portant sur des documents publics.

Le Prudent Electoral Trust a collecté 272 millions de dollars depuis sa création en 2013, dont environ 75 % ont été versés au parti du Premier ministre Narendra Modi. Les dons de la fiducie au BJP sont dix fois plus importants que les 20,6 millions de dollars qu'elle a versés au parti d'opposition, le Congrès, selon les dossiers.

Le précédent gouvernement, dirigé par le Congrès, a introduit les trusts électoraux en 2013 pour permettre aux partis de bénéficier de contributions exonérées d'impôts. Il a déclaré que ce mécanisme rendrait le financement des campagnes plus transparent en réduisant les contributions en espèces, qui sont plus difficiles à retracer.

Mais certains experts électoraux estiment que ces fonds contribuent à l'opacité du financement des partis politiques en Inde, où les élections générales de cette année - qui devraient être convoquées dans quelques semaines - devraient permettre à Modi de revenir au pouvoir pour un troisième mandat, ce qui est rare, selon les sondages.

Prudent ne divulgue pas la répartition des dons effectués par les entreprises individuelles, mais Reuters a utilisé les archives publiques de 2018 à 2023 pour suivre les flux provenant de certaines des plus grandes entreprises indiennes.

Huit des plus grands groupes indiens ont fait don d'au moins 50 millions de dollars au total entre 2019 et 2023 au trust, qui a ensuite émis des chèques pour des montants correspondants au BJP, selon l'analyse de Reuters.

Quatre entreprises dont les transactions ont été identifiées par Reuters - le géant de l'acier ArcelorMittal Nippon Steel, la société de télécommunications Bharti Airtel, le promoteur d'infrastructures GMR et le géant de l'énergie Essar - n'ont pas donné d'argent au parti directement et ne figurent pas sur la liste de ses donateurs.

GMR et Bharti Airtel ont déclaré, en réponse aux questions de Reuters, que Prudent détermine la manière dont leurs dons sont distribués.

Prudent décide "selon ses directives internes, que nous ne connaissons pas", a déclaré un porte-parole de GMR. Il a ajouté que la société "n'aime pas s'aligner sur un parti politique".

Bharti Airtel, qui a créé Prudent avant d'en transférer le contrôle aux auditeurs indépendants Mukul Goyal et Venkatachalam Ganesh en 2014, a déclaré qu'elle n'avait "aucune influence sur les décisions, les orientations et le mode de distribution des fonds".

Les porte-parole des autres groupes n'ont pas répondu aux appels, aux SMS et aux courriels.

Goyal et Ganesh n'ont pas répondu aux questions envoyées par courriel et par courrier. Interrogé lors d'un bref appel téléphonique sur le fonctionnement de Prudent, M. Goyal a déclaré : "C'est quelque chose dont nous ne parlons pas : "C'est quelque chose dont nous ne parlons pas".

Prudent - le plus important des 18 fonds électoraux de l'Inde - est légalement tenu de déclarer le montant qu'il a collecté auprès de chaque donateur et le total des sommes versées à chaque parti.

Mais il est le seul parmi les quatre plus grands fonds électoraux de l'Inde à accepter des contributions de plus d'un groupe d'entreprises.

Selon Milan Vaishnav, spécialiste du financement des campagnes électorales en Inde au Carnegie Endowment for International Peace, un groupe de réflexion basé à Washington, les fonds électoraux "offrent un niveau de séparation entre les entreprises et les partis".

Le financement politique en Inde est largement considéré comme obscur, la plupart des dons politiques en Inde n'étant pas divulgués, a ajouté M. Vaishnav. Le BJP a déclaré dans sa dernière déclaration publique en mars 2023 que son trésor de guerre politique - les fonds dont il dispose, y compris les réserves de trésorerie et les actifs - était évalué à 70,4 milliards de roupies (850 millions de dollars). Cela lui donne un avantage financier colossal sur le Congrès, qui dispose de 7,75 milliards de roupies.

Les porte-parole du BJP n'ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires pour cet article.

Les archives montrent que Prudent était également le plus grand donateur connu du parti du Congrès au cours de la décennie qui s'est achevée en mars 2023.

COUCHE DE SÉPARATION

La Cour suprême de l'Inde a déclaré, dans un arrêt de février sur le financement des campagnes électorales, que les contributions des entreprises étaient "des transactions purement commerciales effectuées dans l'intention d'obtenir des avantages en retour".

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si les partis politiques connaissent l'identité des donateurs qui font des dons par l'intermédiaire de fiducies qui reçoivent des contributions de plusieurs groupes.

MV Rajeev Gowda, responsable de la recherche pour le Congrès, a déclaré à Reuters que les trusts électoraux étaient une "semi-feuille de vigne" et qu'il pensait que les partis connaissaient l'identité des donateurs. M. Gowda, qui ne gère pas les finances du parti, n'a pas fourni de preuves.

Le deuxième donateur connu du BJP est le Progressive Electoral Trust du groupe Tata, qui a donné au parti 3,6 milliards de roupies collectées auprès des entreprises du conglomérat du sel à l'aviation. Progressive est également le deuxième plus grand donateur du Congrès, avec 655 millions de roupies.

Les statuts de Progressive l'obligent à distribuer les fonds proportionnellement au nombre de sièges détenus par chaque parti au parlement. Prudent n'est pas soumis à des restrictions similaires et l'analyse de ses dons par Reuters n'a pas révélé de telles tendances.

DES TRANSFERTS QUASI INSTANTANÉS

Les fiducies sont autorisées à conserver un maximum de 300 000 roupies pour leurs frais de fonctionnement annuels. Les fonds restants doivent être déboursés au cours de l'année fiscale où ils ont été reçus.

Dans son analyse des rapports de contribution déposés par Prudent auprès des autorités électorales, Reuters a identifié 18 transactions entre 2019 et 2022 au cours desquelles les huit groupes d'entreprises ont fait des dons importants à la fiducie. Dans les jours qui ont suivi, Prudent a émis des chèques pour les mêmes montants à BJP.

Avant les 18 contributions, qui ne sont pas exhaustives de tous les dons faits par les groupes à Prudent, la fiducie ne disposait pas de fonds suffisants pour les paiements à BJP.

Les entreprises liées au groupe ArcelorMittal du milliardaire L.N. Mittal figuraient parmi les donateurs les plus prolifiques de Prudent.

Le 12 juillet 2021, par exemple, ArcelorMittal Design and Engineering Centre Private Limited a remis à Prudent un chèque de 500 millions de roupies (6,03 millions de dollars). Le lendemain, Prudent a émis un chèque à l'ordre de BJP pour le même montant.

ArcelorMittal Nippon Steel India a également émis un chèque de 200 millions de roupies en faveur de Prudent le 1er novembre 2021 et un autre de 500 millions de roupies le 16 novembre 2022. Les sommes respectives ont été envoyées à BJP le 5 novembre 2021 et le 17 novembre 2022.

Un porte-parole d'ArcelorMittal n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Bharti Airtel, quant à elle, a émis 250 millions de roupies en faveur de Prudent le 13 janvier 2022 et 150 millions de roupies le 25 mars 2021. Le trust a envoyé des chèques à BJP pour ces montants le 14 janvier 2023 et le 25 mars 2021.

Trois entreprises du groupe RP-Sanjiv Goenka - Haldia Energy India, Phillips Carbon Black et Crescent Power - ont envoyé des chèques pour 250 millions de roupies, 200 millions de roupies et 50 millions de roupies les 15 mars, 16 mars et 19 mars 2021 respectivement. Le 17 mars, BJP a reçu un chèque de 450 millions de roupies de la part de Prudent ; un chèque de 50 millions de roupies a suivi le 20 mars.

Le groupe RPSG n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les dons du Serum Institute et des entreprises du GMR Group, DLF Ltd et Essar Group ont été versés au BJP immédiatement après que Prudent les a reçus.

Reuters n'a pas été en mesure d'identifier un schéma similaire de fonds envoyés au trust et transférés au Congrès immédiatement après.

Cependant, Reuters a trouvé des schémas similaires impliquant deux partis régionaux. Megha Engineering and Infrastructure a transféré 750 millions de roupies à Prudent en trois transactions les 5 et 6 juillet 2022. Le 7 juillet, le trust a émis un chèque de 750 millions de roupies en faveur de Bharat Rashtra Samithi, un parti centriste de l'État de Telangana, où le groupe Megha a son siège.

Le promoteur immobilier Avinash Bhosale Group, basé dans l'État occidental de Maharashtra, a donné 50 millions de roupies à Prudent le 27 novembre 2020. Le 30 novembre, le trust a émis un chèque pour ce montant au Maharashtra Pradesh Nationalist Congress Party, qui est indépendant du parti national du Congrès. Les groupes d'entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le secrétaire général du BRS a déclaré qu'il n'était "pas au courant" des détails concernant les dons, tandis qu'un haut responsable du NCP a déclaré que le parti s'était récemment scindé et que "nous ne disposons pas de tous les documents".

UNE SOURCE D'INQUIÉTUDE ?

Les archives publiques et les rapports des partis montrent que le trésor de guerre du BJP a gonflé depuis que Modi est devenu premier ministre en 2014, passant de 7,8 milliards de roupies (94,09 millions de dollars) en mars 2014 à 70,4 milliards de roupies en mars 2023. Les fonds du Congrès sont passés de 5,38 milliards de roupies à 7,75 milliards de roupies au cours de la même période.

L'écart de financement entre le BJP et le Congrès est préoccupant, a déclaré Jagdeep Chhokar de l'Association of Democratic Reforms, un groupe de la société civile basé à Delhi qui a été le principal requérant à l'origine de la contestation des obligations électorales devant la Cour suprême.

"Des règles du jeu équitables sont un élément essentiel de la démocratie", a-t-il déclaré.

Certains responsables du BJP ont déclaré par le passé que les sommes importantes qu'il a collectées dans ses livres de comptes sont un exemple de sa transparence.

Le BJP a été le principal bénéficiaire des obligations électorales, un mécanisme qui permettait aux donateurs de verser des montants illimités aux partis sans que ceux-ci ne soient rendus publics.

Il a reçu quelque 65,66 milliards de roupies sur les 120,1 milliards de roupies d'obligations de ce type vendues entre leur introduction en janvier 2018 et mars 2023. Ces obligations ont représenté plus de la moitié des contributions reçues par le BJP au cours de toutes les années fiscales, sauf une, depuis leur introduction.

La Cour suprême a qualifié le mécanisme d'"inconstitutionnel" en février et a ordonné à la banque publique State Bank of India, qui a émis les obligations, de publier les coordonnées des acheteurs. Ces informations devraient être publiées d'ici le 15 mars.

(1 $ = 82,7710 roupies indiennes)