La chronique n'a pas été bloquée ce matin. Parmi les autres choses qui ne seront pas bloquées, je peux citer la hausse d'Oracle, la sortie de l'iPhone 17 Air, la nomination d'un nouveau Premier ministre et les discussions entre les Etats-Unis et l'Inde. En revanche, ont été bloqués les drones russes en Pologne, les embauches chez Novo Nordisk et la destitution de Lisa Cook.

Elles montent, elles montent, les actions. Même les actions américaines, en l'absence d'actualité. Quatrième saut de puce haussier en cinq séances pour le S&P 500, en hausse de 0,3% à 6513 points. Même le CAC 40 français, en dépit de la chute du gouvernement, avec un gain de 0,2% à 7749 points. Même le NIFTY indien, malgré le bras de fer douanier avec les Etats-Unis. Même le Hang Seng chinois, alors que la déflation continue dans le pays.

Le marché est toujours porté par la réduction des taux directeurs que la banque centrale américaine doit annoncer la semaine prochaine. Hier, la révision en forte baisse des créations d'emplois aux Etats-Unis dans le cadre de la mise à jour périodique des données sur le marché du travail a renforcé ce scénario. Les prix à la production (publiés aujourd'hui) et ceux de l'inflation d'août (prévus demain) sont désormais attendus de pied ferme pour valider le scénario, voire les épisodes suivants. Mais contrairement au début de semaine, l'actualité politico-financière est nettement plus dense.

Dans le volet international, Donald Trump et Narendra Modi ont convenu de discuter rapidement d'une sortie de crise entre leurs deux pays. Les Etats-Unis appliquent actuellement 50% de droits de douane à la plupart des produits importés d'Inde. En Europe, la tension est forte après que la Pologne a dû fermer brièvement l'aéroport de Varsovie pour abattre des drones russes qui avaient violé son espace aérien lors d'une attaque à l'ouest de l'Ukraine. Au Moyen-Orient, Washington n'a pas apprécié la frappe israélienne visant des représentants du Hamas au Qatar, un allié des Etats-Unis.

Dans le volet macroéconomique, Lisa Cook sera moins facile à cuisiner que prévu, si vous me passez ce jeu de mot culinaire aussi polyglotte que navrant. Une juge fédérale a, en effet, bloqué temporairement la révocation de la gouverneure de la Fed par Donald Trump, au motif que les allégations de fraude ne constituent pas des accusations suffisantes à ce stade. C'est une petite victoire pour le clan Powell à la Réserve Fédérale, engagé dans une lutte sans merci contre la prise de contrôle rampante de l'institution par l'administration Trump.

Côté sociétés, la tech américaine a repris le pouvoir hier. Apple a tenu son rituel événement de rentrée pour présenter ses nouveautés, notamment l'iPhone 17. Les spécialistes ont montré un certain enthousiasme pour l'iPhone 17 Air, un appareil ultrafin au design léché. La marque reste toutefois à la traîne question IA. Les analystes se sont enthousiasmés pour l'iPhone Air, mais le marché s'est montré plus circonspect : le titre Apple a perdu 1,5% à la clôture après la présentation, signe que l'accueil des investisseurs était assez tiède, notamment à cause du problème d'IA d'Apple.

Des déboires que ne connaît manifestement pas Oracle. C'est probablement la nouvelle du jour pour Wall Street, tant le géant des logiciels a impressionné hier soir lors de sa publication trimestrielle. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Oracle est presque un dinosaure de la tech, puisque l'entreprise a été fondée en 1977, un an seulement après Apple et deux ans après Microsoft. On est loin de TikTok et d'OpenAI. Oracle pèse 680 milliards de dollars actuellement, ce qui en fait la 12e capitalisation américaine. Mais à l'ouverture à 15h30, son poids pourrait avoisiner 860 milliards de dollars, ce qui lui permettrait d'entrer dans le top 10 en brûlant la politesse à Walmart et JPMorgan. Ah oui, parce que l'action s'envolait de 28% hors séance après avoir publié ses résultats trimestriels (pour les amateurs d'extravagance comptable, si vous excusez cet oxymore, Oracle a un curieux exercice décalé qui démarre le 1er juin. Ce sont donc les chiffres du 1er trimestre fiscal). Pourquoi un tel engouement ? Parce que la société a annoncé que son carnet de commandes a explosé à la hausse, ce qui lui donne une visibilité inédite. Et quand je dis exploser, je pèse mes mots : +360%, avec 455 milliards de dollars en stock (oui, ce sont bien des milliards). La cerise sur le gâteau, c'est que cette progression que les analystes n'avaient pas vue venir s'appuie notamment sur la location de serveurs cloud (dont les revenus vont passer de 10 à plus de 140 milliards entre 2025 et 2030, pour vous donner une idée). Pour, vous l'avez deviné, des utilisations IA. Oracle a donc coché les cases hyper-croissance et IA sur le trimestre écoulé, ce qui valait bien une réaction boursière spectaculaire. Vu le poids du bazar, on imagine l'impact sur les indices à Wall Street, d'autant que cela remet une pièce dans la machine de la pérennité de l'investissement dans l'IA. Pour paraphraser un spécialiste du secteur (Martin Peers, de The Information, en l'occurrence), ça montre à quel point les contrats liés à l’intelligence artificielle peuvent faire changer d’échelle une activité, même pour un acteur jusque-là considéré comme secondaire dans le cloud.

Outre cette ouverture américaine qui s'annonce dynamique, le principal événement de la journée est l'entrée en fonction du nouveau premier ministre jetable d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30.

En Asie Pacifique, le vert est dans le fruit. Le Nikkei 225 japonais prend 0,8%, le NIFTY indien 0,5% et l'ASX australien 0,4%. C'est encore mieux à Hong Kong (+1%), à Taiwan (+1,4%) et en Corée du Sud où le KOSPI s'adjuge 2%, dopé par Oracle et par les rumeurs de réforme du marché boursier local. Les indicateurs avancés européens laissent entrevoir une ouverture en hausse.

A l'ouverture du marché européen, le CAC 40 prenait 0,3% à 7770 points. Le SMI progressait de 0,16% à 12 300 points, comme le Bel 20, à 4817 points.

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui, un passage en Suisse en début de matinée pour l'inflation d'août, puis cap vers les Etats-Unis, avec l'indice de prix à la production, puis les stocks des grossistes et de pétrole brut du DOE. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Anheuser-Busch Inbev : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.

Adecco : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21,50 CHF à 24 CHF.

Air France-KLM : DBS Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 11 à 12 EUR.

Anglo American : Berenberg passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 1900 GBX à 2300 GBX.

Barry Callebaut : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 875 à 1050 CHF.

BASF : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 44 à 52 EUR.

Carl Zeiss Meditec : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 52 EUR.

Covivio : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 60 à 68 EUR.

EssilorLuxottica : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 305 EUR.

Eurofins Scientific : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 59 à 61 EUR.

Exosens : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,50 à 45 EUR.

Flughafen Zürich : Oddo BHF démarre le suivi à sous-performance avec un objectif de cours de 212 CHF.

Gecina : Citi passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 88,50 EUR à 122 EUR.

Haleon : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 415 GBX à 440 GBX.

HelloFresh : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 11 à 9 EUR.

HSBC : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 920 à 1150 GBX.

IMCD : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 139 EUR.

Interparfums : Mediobanca reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 55 à 48 EUR.

ISS : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 144 à 179 DKK.

Novo Nordisk : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 620 DKK à 540 DKK.

Pernod Ricard : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 EUR.

Publicis : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 111 à 114 EUR.

Randstad : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 38 à 36 EUR.

Spie : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 52,50 à 49,50 EUR.

TFF Group : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 22 EUR à 19 EUR.

Vidrala : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 102 EUR.

Voltalia : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,20 EUR à 6,70 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

La croissance d'Inditex ralentit.

Le PDG de Rheinmetall prévoit un "guichet unique" pour les besoins de l'Europe en matière de défense.

Ben & Jerry’s perturbe la réunion des investisseurs de la branche glace d'Unilever.

Volkswagen prévoit d'investir 1 milliard d'euros dans l'IA d'ici à 2030.

Galderma lance Alastin en Chine.

Associated British Foods prévoit une croissance des ventes de 1 % pour Primark au cours du second semestre de l'exercice.

Vistry enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Bâloise améliore son bénéfice et son chiffre d'affaires au premier semestre.

Guy Gecht élu à la présidence du conseil d'administration de Logitech.

Puig publie une bénéfice net de 275 millions d'euros au S1.

Le bénéfice de base ajusté d'Athens International Airport recule de 0,6% au premier semestre.

Addtech rachète l'entreprise allemande Innovatek.

Munters va porter à 7% sa participation dans la société norvégienne Capsol.

Les principales publications du jour : Inditex, Associated British Foods, Baloise…

D'Amérique du Nord

Oracle flambe de 28% hors séance après ses trimestriels.

GameStop gagne 6% hors séance après ses trimestriels.

Apple lance ses iPhone 17 et un modèle ultrafin, sans révolution IA.

Microsoft va actualiser sa politique en matière de flexibilité du travail en passant à trois jours par semaine au bureau. Microsoft qui se tournerait vers l'IA Anthropic pour réduire sa dépendance à OpenAI, selon The Information.

Arm Holding dévoile une nouvelle génération de puces mobiles optimisées pour l'IA.

Malgré une médiation fédérale, nouvel échec des négociations chez Boeing.

Robinhood lance un réseau social de trading.

Block obtient le rejet d'une plainte d'actionnaires liée à la faille de sécurité de Cash App en 2021.

Accenture acquiert IAMConcepts.

Klarna a fixé à 40 USD le prix de son introduction en bourse aux Etats-Unis, un niveau supérieur à la fourchette initiale (35 à 37 USD), valorisant la fintech 15,1 MdsUSD.

Les principales publications du jour : Chewy…

D'Asie et d'ailleurs

Elliott prend pied au capital de The Kansai Electric Power, révèle le FT.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.