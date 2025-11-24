A la suite de l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE), BNP Paribas fait part du lancement de son programme de rachat d'actions au titre de l'exercice 2025 pour un montant maximum de 1,15 milliard d'euros.
Un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable de l'opération. Le rachat débutera ce lundi et les actions acquises dans ce cadre seront annulées.
Pour rappel le groupe bancaire avait mentionné cette opération jeudi dernier, en marge de l'annonce d'un relèvement de son objectif de ratio de fonds propres "CET1" à horizon 2027 à 13%, contre 12,5% en objectif précédent.
BNP Paribas fournira des mises à jour hebdomadaires sur l'état d'avancement du programme, qui sera exécuté dans les limites de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 13 mai dernier.
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (52,1%) : activité de banque de détail en France (24% du PNB), en Belgique (13,6%) et en Italie (10,6%). Le solde du PNB (51,8%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (35,9%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,6% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,4% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,7%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres) ;
- autres (0,3%).
A fin 2024, BNP Paribas gère 1 034,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 900,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (81,3%), Amérique (10%) et Asie-Pacifique (8,7%).