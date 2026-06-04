Cloudflare met la main sur VoidZero et son écosystème Vite
Cloudflare fait part de l'acquisition de VoidZero, la société de logiciels open source à l'origine de l'écosystème d'outils JavaScript de nouvelle génération Vite, qu'il pourra ainsi intégrer à son propre écosystème. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été précisés.
Le groupe spécialisé dans la connectivité cloud explique que cette acquisition permettra d'intégrer de manière native à l'écosystème Cloudflare les outils haute performance de VoidZero, notamment l'outil de compilation Vite, l'outil de test Vitest, le bundler Rolldown basé sur Rust et la chaîne d'outils Oxc.
"En fusionnant le réseau edge mondial de Cloudflare et sa plateforme développeur Workers avec la chaîne d'outils standard du web moderne, Cloudflare crée une pile de déploiement sans friction en un clic, du code local directement vers le réseau mondial de Cloudflare", poursuit-il.
Cloudflare précise que Vite, Vitest, Rolldown, Oxc et Vite+ resteront strictement open source sous licence MIT. Le groupe s'engage également à investir 1 MUSD dans un nouveau fonds indépendant dédié à l'écosystème Vite, afin de soutenir les mainteneurs et contributeurs communautaires indépendants de VoidZero et de Cloudflare.
Cloudflare, Inc. est une entreprise spécialisée dans la connectivité cloud. La société propose une gamme de services aux entreprises de toutes tailles et de toutes zones géographiques, afin d’améliorer les performances des applications stratégiques. Sa gamme complète de produits comprend des services applicatifs qui contribuent à garantir la sécurité, la performance et la fiabilité des applications de toute organisation connectées à Internet, notamment les sites Web et les interfaces de programmation d’applications (API), ainsi que sa plateforme SASE (Secure Access Service Edge), qui comprend une suite de services de sécurité pour l’environnement de travail et de solutions de services réseau. Ces solutions permettent de garantir que le trafic entrant et sortant du réseau et des appareils d’une organisation est vérifié et autorisé, et que les données sont protégées et sécurisées, tout en connectant de manière sécurisée les centres de données, les services cloud et les succursales à une organisation grâce à son cloud de connectivité. La société propose également des solutions destinées aux développeurs qui permettent de créer et de déployer des applications sans serveur et basées sur l’intelligence artificielle.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.