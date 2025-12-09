Devises : le Yuan plutôt robuste, le Yen replonge, E/$ indécis

Le "$-Index" se raffermit (+0,2% vers 99,28)... mais il le doit en grande partie à la faiblesse du yen qui décroche de -0,65% vers 156,9/$ (et -0,55% face à l'Euro, vers 182,35).

Hormis ce gros écart sur le $/Y, la séance a été calme, avec un recul de 0,15% de l'Euro vers 1,1620, une quasi stabilité du France et du $ canadien face au billet vert.

Le Yuan a progressé de +0,05% vers 7,0730 face au Dollar et de +0,7% face au Yen : les relations entre Pékin et Tokyo sont très dégradées, et c'est le Japon qui a le plus à perdre. La Bank of Japan se réunit jeudi prochain (le 18/12) et une hausse de taux est anticipée (la première depuis début août 2024): le refinancement du pays "occidental" le plus endetté du monde se complique et va se compliquer d'avantage.



Aux Etats Unis également, le service de la dette commence à peser lourd (1.200Mds$), d'où l'urgence d'une baisse de taux selon Trump.

Il n'y a guère de suspens sur l'annonce d'une 3ème baisse de taux demain (89% des intervenants s'attendent à une nouvelle baisse d'un quart de point des taux directeurs) mais les investisseurs vont regarder 2 choses.

Y a t'il une nouvelle fois des dissentions au sein de la FED sur l'assouplissement annoncé (comme fin octobre), combien se déclaraient opposés (est-ce que ce nombre augmente) ?

Deuxième enjeu : quelle sera la teneur des dernières prévisions économiques de la banque centrale US ? L'inflation apparaît t'elle suffisamment "ancrée", la croissance est-elle menacée, l'emploi se dégrade t'il "sournoisement" ?



Pas vraiment de réponse à cette dernière question avec les dernière données sur le chômage (qui a fortement baissé fin novembre) ou le rapport es "JOLTS" : les ouvertures de postes ont marginalement augmenté en octobre, mais les embauches se sont réduites, apportant un nouveau signe du ralentissement que connaît actuellement le marché américain du travail.



Le nombre d'offres d'emploi a atteint 7,67 millions, contre 7,66 millions le mois précédent d'après la dernière enquête "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiée ce mardi par le Département du Travail.

Les embauches sont, elles, ressorties à 5,37 millions contre 5,15 millions en septembre.



A noter un sursaut surprise -et brutal- à partir de 15H50 de +4% du Bitcoin et de +7% de l'Ethereum en ligne droite : une annoncé réglementaire en est peut-être la cause car sinon, l'environnement global n'a pas varié cet après-midi.