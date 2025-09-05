Après un début d’année tonitruant, Eiffage connaît un passage à vide. Le titre cède 7,4% sur le dernier mois, alors même qu’il affiche encore une progression de 27,7% depuis janvier et de 13,9% sur un an. Cette consolidation traduit un essoufflement dans la dynamique haussière, largement lié aux prises de bénéfices.
Les moyennes mobiles basculent du côté des vendeurs
Techniquement, la situation s’est dégradée. Les cours évoluent désormais sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, ce qui reflète un biais négatif. La pression vendeuse persiste, incitant les investisseurs à la prudence dans l’attente d’un signal plus clair.
104,4 EUR comme dernier rempart
Le support immédiat se situe à 104,4 EUR, niveau jugé critique pour préserver l’équilibre actuel. En cas de rupture, le risque d’une nouvelle accélération baissière s’intensifierait. À l’inverse, seule une reprise au-dessus de 115,7 EUR viendrait invalider ce scénario et rouvrir la voie à une dynamique plus constructive.