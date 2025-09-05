Malgré une performance annuelle solide, le titre du groupe de construction montre des signes de fragilité, pris entre prises de bénéfices et pressions vendeuses. Les investisseurs scrutent désormais un seuil clé pour anticiper la suite du mouvement.

Après un début d’année tonitruant, Eiffage connaît un passage à vide. Le titre cède 7,4% sur le dernier mois, alors même qu’il affiche encore une progression de 27,7% depuis janvier et de 13,9% sur un an. Cette consolidation traduit un essoufflement dans la dynamique haussière, largement lié aux prises de bénéfices.

Les moyennes mobiles basculent du côté des vendeurs

Techniquement, la situation s’est dégradée. Les cours évoluent désormais sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, ce qui reflète un biais négatif. La pression vendeuse persiste, incitant les investisseurs à la prudence dans l’attente d’un signal plus clair.

104,4 EUR comme dernier rempart

Le support immédiat se situe à 104,4 EUR, niveau jugé critique pour préserver l’équilibre actuel. En cas de rupture, le risque d’une nouvelle accélération baissière s’intensifierait. À l’inverse, seule une reprise au-dessus de 115,7 EUR viendrait invalider ce scénario et rouvrir la voie à une dynamique plus constructive.