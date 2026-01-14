Ces notes, obtenues par le groupe de métaux après une évaluation de près de 20 000 entreprises en 2025, marquent une amélioration pour la sécurité de l'eau (par rapport à un score "B" en 2024) et une stabilité pour le changement climatique.

Selon Eramet, l'amélioration de la sécurité de l'eau, combinée à la performance en matière de changement climatique, met en évidence sa capacité à obtenir des résultats concrets alignés avec sa feuille de route "Act for Positive Mining".