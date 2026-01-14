Eramet obtient des notes "A-" de la part du CDP

Eramet annonce que le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation mondiale à but non lucratif, a "confirmé la robustesse de sa stratégie environnementale", avec le score "A-" obtenu à la fois pour le climat et la gestion de l'eau.

Ces notes, obtenues par le groupe de métaux après une évaluation de près de 20 000 entreprises en 2025, marquent une amélioration pour la sécurité de l'eau (par rapport à un score "B" en 2024) et une stabilité pour le changement climatique.



Selon Eramet, l'amélioration de la sécurité de l'eau, combinée à la performance en matière de changement climatique, met en évidence sa capacité à obtenir des résultats concrets alignés avec sa feuille de route "Act for Positive Mining".