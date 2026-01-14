Eramet annonce que le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation mondiale à but non lucratif, a "confirmé la robustesse de sa stratégie environnementale", avec le score "A-" obtenu à la fois pour le climat et la gestion de l'eau.
Ces notes, obtenues par le groupe de métaux après une évaluation de près de 20 000 entreprises en 2025, marquent une amélioration pour la sécurité de l'eau (par rapport à un score "B" en 2024) et une stabilité pour le changement climatique.
Selon Eramet, l'amélioration de la sécurité de l'eau, combinée à la performance en matière de changement climatique, met en évidence sa capacité à obtenir des résultats concrets alignés avec sa feuille de route "Act for Positive Mining".
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (70,3%), sables minéralisés (10,8%) et nickel (4,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,2%), Europe (26,1%), Chine (23,7%), Asie (29,1%), Amérique du Sud (13,9%), Afrique (3,4%), Amérique du Nord (1,8%), Océanie (0,8%).
