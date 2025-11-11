La gestion du réassureur est exceptionnelle à tous les égards, et son slogan 'somewhat different' pas tout à fait mensonger parmi ses pairs du secteur de la réassurance.

L'été dernier, cela ne nous empêchait pas de prévenir dans ces mêmes colonnes que ses niveaux actuels de rentabilité comme de valorisation apparaissaient difficilement soutenables.

Avions-nous vu juste ? Sa valorisation boursière fait du surplace depuis, tandis que les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025, publiés ce matin, font apparaître un niveau d'activité qui semble s'être stabilisé.

Sur les neuf premiers mois de l'année, ajusté pour l'inflation, le profit d'exploitation est ainsi identique à celui de l'an dernier. Ceci dans un contexte qui reste exceptionnellement clément, avec un ratio combiné de seulement 86%, contre 88% l'an dernier à même époque, toujours très en dessous de la moyenne historique du secteur.

Cette conjoncture heureuse permet au segment assurance-dommages d'absorber sans peine le léger recul du segment assurance-vie -un quart du chiffre d'affaires consolidé - et du segment investissement, pénalisé pour sa part par une perte ‘activement réalisée’ sur un placement non divulgué.

Hannover Re maintient donc une rentabilité des capitaux propres de 22% au troisième trimestre, soit un niveau qui reste très au-dessus de sa moyenne historique. En 2025, om projette un résultat net de 2,6 milliards d'euros. Pour l'année qui suit, un résultat net de 2,7 milliards d'euros.

Ces projections, bien sûr, sont basées sur la promesse qu'il n'y aura pas de catastrophe non anticipée ou de distorsions sur les marchés financiers ; ni de contraction sur le segment solutions structurées du réassureur, en particulier concernant les transactions dites ‘bulky’, soit des méga-contrats opaques mais occasionnels qui peuvent rapidement atteindre des centaines de millions de dollars.

En octobre dernier, le directeur général Clemens Jungsthöfel rassurait les analystes en leur soutenant que les hausses de prix vertigineuses depuis 2022 avaient permis au réassureur de provisionner son risque d'une manière parfaitement confortable - une politique qu'il présentait comme ‘dure mais honnête’ vis-à-vis des clients.

En dix ans, Hannover a doublé son profit et sa distribution de dividendes aux actionnaires. Sa rentabilité continue d'évoluer sur des niveaux très au-dessus de la norme dans un contexte de sinistralité inhabituellement favorable. À cet égard, les craintes d'un retournement de conjoncture restent vives, car à de tels niveaux de valorisation, il serait sans doute durement sanctionné par les investisseurs.