Bank of America reprend un suivi d'Intertek avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 5990 pence, une cible qui implique un potentiel de hausse d'environ 25% pour le titre du groupe britannique de test, d'inspection et de certification.

'La société affiche des marges parmi les meilleures du secteur, une forte conversion de trésorerie et une accélération du retour sur investissement (ROIC)', met en avant le broker dans le résumé de sa note.

BofA trouve en outre la valorisation 'attrayante', Intertek se négociant selon lui sur un PE (ratio cours sur BPA) 2026 de 17,2 fois, contre une moyenne sur 10 ans à 21,4 fois et une moyenne sectorielle à 17,8 fois.