Jefferies a annoncé jeudi avoir relevé à 67 euros son objectif de cours sur Inditex, qui fait désormais apparaître un potentiel de hausse de 23%, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.
Dans une note intitulée "Rendons à César ce qui appartient à César", l'analyste estime que les actionnaires d'Inditex devraient voir l'évolution du cours de Bourse mieux refléter la qualité croissante et unique du groupe espagnol de prêt-à-porter l'an prochain.
Selon le professionnel, le marché devrait en effet mieux appréhender la valeur réelle d'Inditex ainsi que la solidité de ses performances, qui devraient bénéficier à la fois d'une amélioration au niveau des magasins et d'une meilleure efficacité opérationnelle de nature à générer un rendement total pour l'actionnaire (TSR) situé autour de 15%.
D'après Jefferies, une autre bonne nouvelle provient de l'instauration par Bruxelles d'une taxe sur les petits colis, une mesure qui pourrait jouer en faveur d'Inditex en pénalisant d'autres acteurs de moindre qualité comme Shein.
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits :
- vêtements ;
- articles de lingerie ;
- chaussures ;
- accessoires ;
- articles de maison : articles de décoration, de salles de bains, linge de maison, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes des magasins détenus en propre et en ligne (91,3%), ventes aux franchisés (7,4%) et autres (1,3%).
A fin janvier 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 5 692 magasins répartis par enseigne entre Zara et Zara Home (2 150), Bershka (854), et autres (2 559).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (16,1%), Europe (53,5%), Amériques (18,2%) et autres (12,2%).
