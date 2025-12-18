Jefferies a annoncé jeudi avoir relevé à 67 euros son objectif de cours sur Inditex, qui fait désormais apparaître un potentiel de hausse de 23%, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.

Dans une note intitulée "Rendons à César ce qui appartient à César", l'analyste estime que les actionnaires d'Inditex devraient voir l'évolution du cours de Bourse mieux refléter la qualité croissante et unique du groupe espagnol de prêt-à-porter l'an prochain.

Selon le professionnel, le marché devrait en effet mieux appréhender la valeur réelle d'Inditex ainsi que la solidité de ses performances, qui devraient bénéficier à la fois d'une amélioration au niveau des magasins et d'une meilleure efficacité opérationnelle de nature à générer un rendement total pour l'actionnaire (TSR) situé autour de 15%.

D'après Jefferies, une autre bonne nouvelle provient de l'instauration par Bruxelles d'une taxe sur les petits colis, une mesure qui pourrait jouer en faveur d'Inditex en pénalisant d'autres acteurs de moindre qualité comme Shein.