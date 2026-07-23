Lockheed Martin remonte ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique relever sa fourchette cible de BPA pour l'ensemble de 2026 à environ 29,95 à 30,65 USD, au lieu de 29,35 à 30,25 USD précédemment.

De même, le groupe d'aéronautique et de défense rehausse ses prévisions annuelles de résultat opérationnel à environ 8 500 à 8 700 MUSD (contre 8 425 à 8 675 MUSD précédemment), ainsi que ses prévisions de chiffre d'affaires à 79,75 à 81,75 MdsUSD (contre 77,5 à 80 MdsUSD).



Au titre du 2e trimestre 2026, Lockheed Martin dévoile un BPA de 7,94 USD, contre 1,46 USD un an auparavant, dépassant ainsi sensiblement l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 7,22 USD.



Son résultat opérationnel s'est accru à 2 162 MUSD, contre 571 MUSD au 2e trimestre 2025, pour des revenus en croissance de 11% à 20,06 MdsUSD, une progression portée par l'ensemble de ses quatre grandes divisions.



"Nous avons réalisé une performance solide au 2e trimestre, avec plus de 20 MdsUSD de ventes, un free cash-flow de 2,9 MdsUSD et 65 MdsUSD de nouvelles commandes, ce qui porte notre carnet de commandes à un niveau record de 230 MdsUSD", souligne le CEO Jim Taiclet.



"Cette performance continue reflète bien plus qu'une demande accrue des clients. Nous mettons en oeuvre notre stratégie, atteignons une trajectoire de croissance plus élevée pour notre entreprise et sommes suffisamment confiants pour relever nos objectifs annuels", poursuit-il.