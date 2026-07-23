De même, le groupe d'aéronautique et de défense rehausse ses prévisions annuelles de résultat opérationnel à environ 8 500 à 8 700 MUSD (contre 8 425 à 8 675 MUSD précédemment), ainsi que ses prévisions de chiffre d'affaires à 79,75 à 81,75 MdsUSD (contre 77,5 à 80 MdsUSD).
Au titre du 2e trimestre 2026, Lockheed Martin dévoile un BPA de 7,94 USD, contre 1,46 USD un an auparavant, dépassant ainsi sensiblement l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 7,22 USD.
Son résultat opérationnel s'est accru à 2 162 MUSD, contre 571 MUSD au 2e trimestre 2025, pour des revenus en croissance de 11% à 20,06 MdsUSD, une progression portée par l'ensemble de ses quatre grandes divisions.
"Nous avons réalisé une performance solide au 2e trimestre, avec plus de 20 MdsUSD de ventes, un free cash-flow de 2,9 MdsUSD et 65 MdsUSD de nouvelles commandes, ce qui porte notre carnet de commandes à un niveau record de 230 MdsUSD", souligne le CEO Jim Taiclet.
"Cette performance continue reflète bien plus qu'une demande accrue des clients. Nous mettons en oeuvre notre stratégie, atteignons une trajectoire de croissance plus élevée pour notre entreprise et sommes suffisamment confiants pour relever nos objectifs annuels", poursuit-il.
Lockheed Martin Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes aéronautiques, sous-marins et spatiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes aéronautiques (40,3%) : avions militaires et avions civils à destination essentiellement des organismes gouvernementaux ;
- vente d'hélicoptères, de systèmes de mission et de systèmes électroniques (23,1%) : hélicoptères militaires et commerciaux, navires, systèmes de défense antimissile maritimes et terrestres, radars, capteurs, systèmes de mission et de combat maritimes et aériens, systèmes d'entraînement, solutions cybernétiques, systèmes de commande, de contrôle et de communication, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de simulation et de formation, etc. ;
- vente de systèmes de défense aérienne et de systèmes de contrôle de tir (19,3%) : systèmes de défense aérienne et de défense antimissile, missiles tactiques, systèmes d'armes de frappe de précision, systèmes de contrôle de tir, etc. Le groupe propose également des prestations de soutien aux opérations de mission, de préparation, de soutien technique, d'intégration, etc. ;
- vente de systèmes spatiaux (17,3%) : systèmes satellites, systèmes de missiles et de transport spatial.
Le CA se ventile par source de revenus entre ventes de produits (83,5%) et de services (16,5%).
La répartition du CA est la suivante : Etats-Unis (71,6%), Europe (11,7%), Asie-Pacifique (10,4%), Moyen-Orient (3,8%) et autres (2,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.